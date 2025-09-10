Ca sĩ Quốc Kháng tự xưng là cháu lãnh đạo cấp cao, nhận 7 tỷ “chạy án”

Ngày mai (11/9), TAND TPHCM xét xử bị cáo Lê Quốc Kháng (ca sĩ, 44 tuổi) và Lê Nguyễn Hoàng Nam (cựu cán bộ công an) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan vụ án, bị cáo Lê Thị Mỹ Châu (57 tuổi, ngụ TPHCM) bị xét xử về tội Đưa hối lộ.

Theo cáo trạng, tháng 3/2024, thông qua giới thiệu, bà Châu quen với Kháng. Lúc này, nam ca sĩ tự xưng là cháu của một nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ.

Bị cáo Kháng trước khi bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Nghĩ người này có quan hệ rộng nên ngày 14/5/2024, bà Châu nhờ Kháng "chạy án" cho Thái Khắc Hoàng (là bị can trong vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đã bị khởi tố, bắt tạm giam) được tại ngoại.

Bị cáo Kháng đồng ý và liên hệ với Lê Nguyễn Hoàng Nam (thời điểm đó là cán bộ Công an phường 5, quận 10 cũ) để tìm cách "chạy án".

Sau đó, ông Nam đồng ý và yêu cầu phải ký hợp đồng thuê luật sư do cựu cán bộ công an này chỉ định với giá là 200 triệu đồng.

Tin tưởng những gì Kháng nói, bà Châu đã chuyển cho nam ca sĩ 7 tỷ đồng.

Sau khi nhận đủ tiền, Kháng chuyển cho Nam 480 triệu đồng và số còn lại dùng vào mục đích cá nhân và đến nay không có khả năng trả lại.

Hồ sơ vụ án xác định, bị cáo Nam không có khả năng thực hiện việc ca sĩ Quốc Kháng nhờ nhưng đã nhận tiền rồi thuê luật sư và chiếm đoạt 250 triệu đồng.