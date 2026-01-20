Anh em ruột cùng vướng vòng lao lý vì con bò đi lạc

Ngày 20/1, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam 3 tháng đối với Lê Xuân Hùng (45 tuổi) về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Viện này cũng phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Lê Xuân Hiền (58 tuổi, cùng trú xã Vũ Quang, Hà Tĩnh) về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo kết quả điều tra, Hùng và Hiền là anh em ruột, sinh sống cùng thôn. Khoảng 17h40 ngày 13/9/2025, bà N.T.P. (SN 1969, vợ Hiền) phát hiện bò của vợ chồng Hùng đi vào ăn ở vườn keo lá tràm của gia đình nên đã dắt về nhốt trong chuồng.

Lê Xuân Hùng (bên trái) và Lê Xuân Hiền cùng bị khởi tố (Ảnh: Anh Bắc).

Tối cùng ngày, Hùng biết bò bị giữ nên mang theo một con dao dài khoảng 50cm cùng vợ đến nhà bà P. để đòi dắt bò về. Tại đây, 2 bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Nghe tin sự việc, Hiền trở về nhà và dùng gậy gỗ đánh em trai nhiều cái. Hùng sau đó dùng dao chém một nhát trúng vùng đầu anh trai.

Trong lúc giằng co, Hiền đẩy lưỡi dao trúng vào trán, gây thương tích cho em trai. Hai bên chỉ dừng lại khi được mọi người xung quanh can ngăn.

Hậu quả, Hùng tổn hại sức khỏe 3%, Hiền bị tổn hại 1%. Con dao mà 2 người này sử dụng gây thương tích cho nhau được cơ quan giám định kết luận thuộc loại vũ khí quân dụng.

Trước đó, ngày 13/3/2024, Lê Xuân Hùng từng bị Tòa án nhân dân huyện Vũ Quang (cũ), Hà Tĩnh tuyên phạt 8 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích, đến nay chưa được xóa án tích.