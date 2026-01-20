Khởi tố nữ giám đốc chuyên cung cấp thực phẩm trôi nổi cho các trường học

Ngày 20/1, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Huế, đơn vị đã khởi tố bị can đối với Hà Thị Tú Oanh (SN 1981, trú tại phường Mỹ Thượng), Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Thực phẩm Khả Nhi, về tội Trốn thuế.

Theo cơ quan chức năng, doanh nghiệp nêu trên chuyên cung cấp thực phẩm cho các trường học, trung tâm đào tạo, cơ sở sản xuất kinh doanh… với số lượng lớn.

Nữ giám đốc doanh nghiệp ở Huế bị khởi tố về tội Trốn thuế (Ảnh: Công an cung cấp).

Giai đoạn 2022-2025, Hà Thị Tú Oanh đã trực tiếp mua thực phẩm trôi nổi không rõ nguồn gốc, làm hoá đơn giả, xuất hóa đơn không hợp pháp để cung cấp cho khách hàng nhằm giấu doanh thu, giảm tiền thuế phải đóng.

Hành vi của đối tượng này đã gây thất thu cho ngân sách nhà nước, nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm, ảnh hưởng sức khoẻ người tiêu dùng.

Công an thành phố Huế đang mở rộng điều tra vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan, để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.