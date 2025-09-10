Xác định nhóm thanh niên đánh nhau trong ngày cúng cô hồn

Ngày 9/9, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, cơ quan chức năng phường Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau) đã xác định 5 đối tượng có liên quan đến vụ đánh nhau trong ngày cúng rằm tháng 7 xảy ra trên địa bàn phường.

Hình ảnh nhóm thanh niên đánh nhau được đăng tải trên mạng xã hội (Ảnh: Facebook TDCM).

Trước đó chiều 6/9, một đại lý vé số ở khóm 10 (phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) tổ chức cúng rằm tháng 7 với hình thức “thí vàng” (tiền, trái cây,…). Người dân tập trung khá đông với mục đích “nhặt vàng”.

Trong quá trình tham gia “nhặt vàng”, có hai nhóm thanh niên 5-6 người xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến đánh nhau bằng tay và mũ bảo hiểm.

Sự việc được người dân quay lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Bước đầu, cơ quan công an xác định 5 thanh niên liên quan gồm: L.H.K., T.D.K., T.D.T., L.V.H., L.C.P. (cùng ngụ tại tỉnh Cà Mau).

Vụ việc đang được cơ quan chức năng địa phương tiếp tục làm rõ.