Làm rõ nam shipper bị đánh khi đi giao hàng cho một người đàn ông

Ngày 8/9, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, cơ quan chức năng phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đang làm rõ vụ nam shipper (người giao hàng) bị đánh sau khi giao hàng cho một người đàn ông.

Hình ảnh nam shipper bị đánh (Ảnh: Facebook N.N. TV).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30 ngày 6/9, ông D. (ngụ phường An Xuyên) đang ở nhà. Anh L.H.N. (27 tuổi, làm shipper) đến giao đơn hàng là kính chiếu hậu xe.

Ông D. mở kiểm tra hàng nhưng N. không đồng ý, do đơn vị giao hàng không cho kiểm tra. Tuy nhiên, ông D. vẫn mở hàng ra kiểm tra và cho rằng không đúng như đơn đặt hàng nên từ chối nhận.

Lúc này, N. yêu cầu ông D. trả phí nhưng ông này không đồng ý rồi 2 bên xảy ra cãi nhau. Ông D. được cho dùng tay đánh trúng mũi N. gây chảy máu.

Vụ việc sau đó được đăng trên Facebook "N.N.TV". Nhiều người đã bình luận bày tỏ bức xúc trước hành vi đánh người của ông D..