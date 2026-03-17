Án mạng sau lời khước từ mời uống bia

Ngày 17/3, TAND khu vực 6 (tỉnh Cà Mau) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn (46 tuổi, trú tại phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) 6 tháng tù về tội Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.

Cùng vụ án, bị cáo Phạm Hoàng Phương (31 tuổi, trú tại phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau) bị truy tố về tội Cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, do phía bị hại đã rút yêu cầu, tòa án đã đình chỉ vụ án đối với bị cáo này.

Phiên tòa xét xử các bị cáo (Ảnh: CTV).

Theo cáo trạng, vụ việc xảy ra khoảng 21h ngày 31/12/2024. Trong một quán bar trên địa bàn Bạc Liêu, Phạm Thanh Phương đang ngồi nhậu cùng nhóm bạn tại bàn VIP 7. Cùng thời điểm, nhóm của Nguyễn Quốc Tuấn tổ chức mừng sinh nhật tại bàn VIP 5.

Trong lúc đó, Phương đã đến bàn VIP 5 mời bia nhưng Nguyễn Quốc Tuấn từ chối. Phương quay về bàn của mình mà không nói gì thêm.

Tuy nhiên, Phương cho rằng Tuấn đã tỏ thái độ với mình nên cảm thấy bực tức. Anh này đã gọi điện cho em ruột là Phạm Hoàng Phương đến quán để "hỗ trợ".

Khoảng 23h45 cùng ngày, Hoàng Phương có mặt tại quán và đưa cho anh trai một cây dao. Ngay sau đó, hai anh em Phương đã dùng dao (loại dao Thái Lan) tấn công Nguyễn Quốc Tuấn, gây thương tích cho nạn nhân.

Trong quá trình xô xát, Tuấn giật được cây dao từ tay Thanh Phương và đâm trúng ngực anh này. Thanh Phương được bạn bè đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong sau đó. Về phần Nguyễn Quốc Tuấn, anh này bị thương tích với tỷ lệ 5%.