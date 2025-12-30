Án mạng 3 người tử vong ở Thanh Hóa: Chồng gây thảm án vì vợ đòi ly hôn

Chiều 30/12, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có thông tin về nguyên nhân vụ án mạng 3 người tử vong xảy ra trên địa bàn phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Theo thông tin ban đầu, ngày 20/12, chị V.T.N.A. và chồng là Dương Văn Khánh (SN 1993) cùng trú tại Tổ dân phố Thanh Cao, phường Ngọc Sơn, phát sinh mâu thuẫn trong đời sống hôn nhân.

Do không chấp nhận việc vợ đòi ly hôn nên Khánh đã có những lời nói đe dọa đối với gia đình bên vợ.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Ngày 27/12, chị V.T.N.A. bỏ về nhà mẹ đẻ ở tổ dân phố Hồng Phong 1, phường Ngọc Sơn. Tức giận vì bị vợ bỏ, sáng 30/12, Dương Văn Khánh đã đi xe máy mang theo dao đến nhà mẹ vợ, sát hại chị V.A..

Sau khi gây án, Khánh tiếp tục đến nhà anh trai của vợ tại tổ dân phố Nam Tiến, phường Ngọc Sơn. Thời điểm này có chị Đ.T.N. (SN 2001, chị dâu vợ Khánh) và con trai là cháu Đ.X.M. (SN 2023) đang ngủ trong phòng, bị Khánh dùng dao chém gây thương tích nặng.

Nghe tiếng kêu cứu, người thân chạy vào, đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, tuy nhiên vết thương quá nặng nên cháu Đ.X.M. tử vong sau đó. Chị N. đang được cấp cứu.

Sau khi gây án, Khánh điều khiển mô tô đến Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hợp Lực, phường Đào Duy Từ, tỉnh Thanh Hóa (cách nơi gây án gần 20km), nhảy từ tầng cao xuống sân, tử vong tại chỗ.