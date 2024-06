An Giang truy tìm cán bộ ngân hàng vay hơn 3,6 tỷ đồng rồi bỏ trốn

Chiều 24/6, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định truy tìm Trần Minh Hưng (35 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) do có liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,6 tỷ đồng của người dân trên địa bàn huyện Chợ Mới.

Đối tượng Trần Minh Hưng (Ảnh: Tiến Tầm).

Trần Minh Hưng là cán bộ tín dụng của một ngân hàng, thường làm hồ sơ đáo hạn ngân hàng. Đến thời gian đáo hạn, những khách hàng không xoay đủ tiền thường vay của Hưng. Mặt khác, Hưng đã vay tiền từ nhiều nguồn mình quen biết rồi cho vay lại nhằm lấy lãi.

Từ giữa tháng 1/2024 đến đầu tháng 2/2024, Hưng đã liên lạc với Nguyễn Phước Trung, Lê Thị Thúy và Trần Minh Tuấn để vay từ 550 triệu đồng đến hơn 1,3 tỷ đồng với lý do Hưng cần tiền cho người khác vay để đáo hạn ngân hàng.

Khi vay Hưng hứa sẽ trả lại tiền trong khoảng thời gian từ 1 đến 7 ngày. Sau khi nhận được tiền qua số tài khoản, Hưng cắt đứt liên lạc.

Đến thời gian trả nợ, Trung, Thủy, Tuấn đến nhà tìm Hưng thì được biết đối tượng đã bỏ nhà đi nên cả 3 làm đơn trình báo công an.