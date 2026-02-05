Á khôi Phương Linh "điều" gái bán dâm như thế nào?

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án Môi giới mại dâm liên quan đến Bùi Thị Phương Linh (22 tuổi, xã Phúc Sơn, TP Hà Nội), Á khôi một cuộc thi sắc đẹp năm 2025.

Theo cơ quan chức năng, sau khi giành vị trí cao trong cuộc thi, Linh không có công ăn việc làm nên bán dâm. Sau đó, chính người đẹp này tham gia vào hoạt động môi giới mại dâm.

Một cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự thông tin, Linh tận dụng việc có mối quan hệ rộng trên mạng xã hội, từ đó móc nối với những khách hàng có nhu cầu mua dâm giá cao.

Bùi Thị Phương Linh (Ảnh: H.N.).

Khi khách liên hệ, Linh trực tiếp trao đổi, cung cấp hình ảnh và thông tin cá nhân của gái bán dâm để khách lựa chọn. Sau khi thỏa thuận thành công, Linh sẽ giao dịch với gái bán dâm và điều động họ đến các khách sạn đã được sắp xếp từ trước.

Theo cơ quan điều tra, Linh giữ vai trò đầu mối trực tiếp nhận tiền chuyển khoản hoặc nhận tiền mặt từ khách mua dâm trước khi việc mua bán dâm diễn ra. Sau đó, Linh mới chi trả cho các gái bán dâm, đồng thời trích một phần để hưởng lợi từ hoạt động môi giới, cùng khoản tiền liên quan đến việc bán dâm của chính Linh.

Tối 13/1, tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Việt Hưng, TP Hà Nội, Linh cùng 2 cô gái đang thực hiện hành vi mua bán dâm đã bị cảnh sát bắt quả tang.

Qua xác minh ban đầu, giá bán dâm của các đối tượng dao động khoảng 4-6 triệu đồng/lượt. Ngoài số tiền thỏa thuận ban đầu, khi thực hiện hành vi mua bán dâm, Linh còn thu thêm tiền môi giới từ khách mua dâm để hưởng lợi bất chính.

Trong vụ việc bị phát hiện, tổng số tiền Linh nhận từ khách mua dâm khoảng 18 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Linh khai nhận vào buổi trưa, khi đang ở phòng trọ, cô nhận được cuộc gọi và tin nhắn từ một người đàn ông hỏi: “Tối có rảnh không, đi chơi và ăn cùng anh”.

Linh trả lời không đi ăn nhưng có thể “đi chơi”, trong đó “đi chơi” được hiểu là bán dâm. Sau đó, người đàn ông cho biết có thêm hai người bạn và hỏi Linh có thể rủ thêm người đi cùng hay không. Linh đã rủ thêm Q. và D., đồng thời tiến hành thỏa thuận giá cả.

Tiếp đó, người khách nam chuyển cho Linh 3 triệu đồng và nói rõ khoản tiền này chỉ dành riêng cho Linh. Hai bên thống nhất thời gian gặp vào 20h ngày 13/1 và người khách gửi địa chỉ cụ thể.

Sau đó, Linh nhắn tin hỏi D. và được người này đồng ý đi cùng. Riêng Q., Linh trực tiếp trao đổi tại nhà và người này cũng đồng ý tham gia.