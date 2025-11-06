7 thanh thiếu niên hai lần trộm hòm công đức ở chùa Giác Quang

Ngày 5/11, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết mới đây chùa Giác Quang, xã Phụng Công, trình báo việc bị kẻ gian lấy trộm một hòm công đức, bên trong có khoảng một triệu đồng.

Trước đó ngày 15/8, chùa cũng mất một hòm công đức chứa khoảng 500.000 đồng tại khu vực cửa ngoài nhà thờ tổ.

Các đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Phụng Công nhanh chóng triển khai lực lượng điều tra, qua đó làm rõ nhóm 7 thanh thiếu niên từ 15 đến 19 tuổi, trú tại tỉnh Hưng Yên, là thủ phạm gây ra cả hai vụ trộm trên.

Theo cơ quan công an, các đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên tụ tập, chơi bời và trộm cắp để có tiền tiêu xài.

Công an xã Phụng Công đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân, đặc biệt các phụ huynh, tăng cường quản lý, giáo dục con em, kịp thời báo tin khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn để ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.