5 người cùng thôn bị khởi tố vì chơi sâm ăn tiền

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Đình Mạnh, Nguyễn Hữu Quân, Trần Ngọc Đại, Nguyễn Như Nhuận, Vũ Văn Nam (cùng trú tại thôn Trại Mới, xã Bình Xuyên, Phú Thọ) về hành vi đánh bạc.

Trước đó, Công an xã Bình Xuyên tiếp nhận tin báo của người dân phản ánh tại nhà riêng của Hoàng Đình Mạnh đang có hoạt động đánh bạc ăn tiền dưới hình thức đánh sâm.

Tổ chức xác minh, công an bắt quả tang 3 đối tượng Mạnh, Quân, Nam có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức đánh sâm ăn tiền. Làm việc với công an, các đối tượng khai nhận còn có Đại, Nhuận cùng tham gia đánh bạc nhưng đi về trước đó.

Cơ quan công an thu giữ trên chiếu bạc hơn 7,6 triệu đồng cùng một số đồ vật, tài liệu có liên quan mà các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi đánh bạc.

Theo công an, Nguyễn Như Nhuận đang bỏ trốn. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò, mức độ vi phạm của từng đối tượng cũng như các tình tiết liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tham gia các hoạt động đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị phát hiện, xử lý theo đúng quy định, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.