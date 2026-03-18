Chủ trang trại lợn bị phạt hơn 100 triệu đồng sau phản ánh gây ô nhiễm

Công an xã Đoan Hùng (Phú Thọ) mới đây tiếp nhận đơn kiến nghị của một số hộ dân phản ánh ruộng canh tác bị ảnh hưởng do nước thải từ trang trại chăn nuôi lợn của gia đình ông H.V.C (SN 1970, trú tại khu 10, xã Đoan Hùng).

Nước thải từ cơ sở chăn nuôi chảy ra hệ thống mương do địa phương quản lý, sau đó lan ra khu vực ruộng canh tác, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

Công an kiểm tra khu vực ô nhiễm môi trường do nước thải từ cơ sở chăn nuôi lợn chảy ra (Ảnh: Công an xã Đoan Hùng).

Phối hợp với các bộ phận chuyên môn kiểm tra thực tế, Công an xã Đoan Hùng xác định cơ sở chăn nuôi xây dựng trên diện tích 5.860m2, bao gồm đất thổ cư, đất lúa và đất rừng sản xuất.

Dù đang nuôi 500 lợn thịt với tổng khối lượng khoảng 30 tấn nhưng nước thải sau xử lý của cơ sở chăn nuôi chưa đạt yêu cầu, vẫn xả trực tiếp ra môi trường.

Cơ sở chăn nuôi thuộc diện phải có giấy phép môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 nhưng chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục.

Từ đó, công an tham mưu UBND xã Đoan Hùng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở chăn nuôi của ông H.V.C. với số tiền 107 triệu đồng.

Ông C. cũng được yêu cầu khắc phục vi phạm, hoàn thiện thủ tục pháp lý về môi trường và áp dụng các biện pháp xử lý chất thải đúng quy chuẩn, không để tái diễn tình trạng ô nhiễm.