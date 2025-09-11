Nhóm thanh niên mang dao kiếm, bom xăng gây náo loạn đường phố

Ngày 11/9, Công an Hải Phòng thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự của đơn vị vừa triệt xóa ổ nhóm 9 thanh niên có hành vi gây rối trật tự công cộng, cướp và trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Nhóm đối tượng trong vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Cụ thể, sáng 2/9 nhóm này mang theo dao quắm, kiếm, bom xăng, vỏ chai thủy tinh, điều khiển ô tô tốc độ cao, tìm nhóm thanh niên khác để đánh nhau tại phường Lê Thanh Nghị (Hải Phòng). Khi bị lực lượng chức năng truy đuổi, nhóm ném bom xăng chống trả, gây náo loạn giao thông.

Công an bắt quả tang Lê Quý Công và Phạm Việt Hoàng, các đối tượng khác bỏ chạy. Cùng ngày, nhóm tiếp tục thực hiện hành vi cướp và trộm tài sản tại khu vực chân đồi cỏ, phường Tứ Minh (Hải Phòng).

Cơ quan điều tra đã khởi tố, tạm giam Lê Quý Công, Phạm Việt Hoàng, Nguyễn Văn Tuấn Kiên về tội Gây rối trật tự công cộng; khởi tố Cao Văn Chiều, Mai Công Minh về tội Gây rối trật tự công cộng và Cướp tài sản; khởi tố Mạc Trí Dũng về tội Cướp tài sản.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng, xử lý theo quy định pháp luật.