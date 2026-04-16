415kg mỡ và bì lợn bốc mùi ôi thiu đang được chở đi tiêu thụ

Công an xã Ân Thi (tỉnh Hưng Yên) cho biết vừa phối hợp các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý một trường hợp vận chuyển sản phẩm động vật không bảo đảm vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm.

Kiểm tra xe tải, phát hiện hàng trăm kg mỡ, bì lợn ôi thiu (Ảnh: Công an xã Ân Thi).

Trước đó, khoảng 14h50 ngày 8/4, Công an xã Ân Thi phối hợp Đội Quản lý thị trường số 9 và Trạm Kỹ thuật Nông nghiệp cơ sở Ân Thi kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 30LD-022.14 do ông Phạm Văn Kiên (SN 1977) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển 415kg sản phẩm động vật, gồm mỡ lợn và bì lợn. Số hàng có dấu hiệu biến đổi màu sắc, bốc mùi, ôi thiu, không bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Kiên không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ cũng như các giấy tờ liên quan theo quy định.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt ông Kiên 10 triệu đồng về hành vi vận chuyển sản phẩm động vật không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm để kinh doanh.

Toàn bộ số hàng vi phạm gồm 190kg mỡ lợn và 225kg bì lợn đã bị buộc tiêu hủy theo quy định.