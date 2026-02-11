Phát hiện xe tải chở 150 con lợn nhiễm dịch tả châu Phi đi tiêu thụ dịp Tết

Ngày 11/2, Phòng cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An thông tin, đơn vị đã phối hợp cơ quan chức năng tiêu hủy 150 con lợn nhiễm dịch tả châu Phi.

Số lợn này được công an phát hiện, bắt giữ khi kiểm tra xe tải biển kiểm soát 73C-117.xx do tài xế N.H.H. (SN 1984) điều khiển, trên xe có anh T.T.H. (SN 1983), cùng trú tỉnh Quảng Trị đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Nghĩa Lộc, Nghệ An.

Cơ quan chức năng tiêu hủy số lợn nhiễm dịch tả châu Phi (Ảnh: Phạm Thủy).

Vào thời điểm kiểm tra, cả hai người này không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch đối với đàn lợn.

Tại cơ quan điều tra, tài xế N.H.H. và anh T.T.H. khai số lợn trên được vận chuyển từ tỉnh Thái Nguyên vào các tỉnh miền Trung tiêu thụ.

Kết quả xét nghiệm của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An xác định 150 con lợn này nhiễm dịch tả lợn châu Phi.

Phòng cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.