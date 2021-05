4 người lạ đến nhà, gia chủ nổ súng khiến 2 người tử vong

Dân trí Một vụ nổ súng nghiêm trọng vừa xảy ra vào sáng sớm hôm nay (30/4), tại địa bàn xã Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An đã làm 2 người tử vong tại chỗ.

Hiện trường hai người chết (Ảnh: CTV)

Đến trưa 30/4, Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc một người đàn ông nghi nổ súng bắn chết 2 người đàn ông xảy ra tại xã Nghi Kim (TP. Vinh, Nghệ An).

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 7h15' cùng ngày, có 4 người đàn ông lạ đến nhà ông Cao Trọng Phú (SN 1962, còn gọi là Cao tỷ phú, trú xóm 7, xã Nghi Kim, TP. Vinh).

Lúc này, giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn nên ông Phú nghi đã cầm súng bắn vào nhóm người này khiến 2 người tử vong ngay tại chỗ. 2 người còn lại sau đó đã chạy khỏi hiện trường. Sau khi nổ súng khiến 2 người tử vong, Phú đã bỏ vào nhà đóng cửa lại cố thủ.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ vụ việc đồng thời tiến hành các biện pháp bắt giữ Phú.

Hiện rất đông lực lượng chức năng đang có mặt tại hiện trường để vận động đối tượng Phú ra đầu hàng.

Căn nhà của Phú tại xóm 7, xã Nghi Kim đang được lực lượng Công an kêu gọi ra đầu thú.

Sự việc xảy ra rất nhiều người kéo đến xem.

"Vụ nổ súng làm 2 người (1 người tầm 50 tuổi và 1 người khoảng 30 tuổi) chết tại chỗ. Hiện vụ việc đang được Công an TP Vinh và Công an tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ" - một cán bộ Công an TP Vinh cho biết.

Nguyễn Phê