30 thanh niên đeo khẩu trang vác dao đi giải quyết mâu thuẫn

Chiều 28/3, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Tường vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 9 đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo công an, đêm 24/3 vừa qua, một nhóm 30 thanh niên đeo khẩu trang che mặt, điều khiển hơn 10 xe máy che biển số và mang theo nhiều hung khí nóng di chuyển lạng lách, đánh võng trên quốc lộ 2A thuộc địa phận huyện Vĩnh Tường.

Nhóm này đã dồn đánh gây thương tích cho một nhóm 5 thanh niên khác đi xe máy ngược chiều.

Một số đối tượng trong vụ án tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Vĩnh Phúc cung cấp).

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Vĩnh Tường triển khai lực lượng chặn bắt các đối tượng. Sau hơn 1 ngày, công an đã triệu tập, áp giải được 60 đối tượng liên quan.

Bước đầu, cơ quan công an xác định xuất phát từ mâu thuẫn qua mạng xã hội, Nguyễn Tiến Thành (16 tuổi, trú ở xã Yên Lập, huyện Vĩnh Tường) và Phùng Văn Bình (16 tuổi, xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Tường) hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Tối 24/3, Thành cùng nhóm bạn mang theo dao phóng lợn gắn túyp sắt đi tìm nhóm của Bình.

Khi gặp nhau, nhóm của Thành đã đuổi đánh nhóm của Bình khiến 2 thanh niên bị thương.

Sau đó, trên đường trở về, nhóm của Thành gặp 5 thanh niên đi trên 2 xe máy ngược chiều, trong đó một xe chở thùng vỏ chai bia. Một số thanh niên trong nhóm của Thành cho rằng bị ném vỏ chai bia vào người nên hô hào cả nhóm đuổi đánh.

5 thanh niên bị dồn đuổi đã mất lái, xe đổ xuống đường khiến 2 người bị thương phải đưa tới bệnh viện điều trị.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Tường đang tiếp tục điều tra mở rộng và triệu tập các đối tượng liên quan khác để phân loại xử lý nghiêm minh theo quy định.