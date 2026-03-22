23 thanh thiếu niên chuẩn bị dao "phóng lợn", hẹn đua xe qua TikTok

Ngày 22/3, Công an xã Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết đã phát hiện, ngăn chặn nhóm gồm 23 thanh, thiếu niên lập nhóm trên TikTok để rủ nhau đua xe trái phép tại thành phố Vinh cũ, tỉnh Nghệ An.

Tối 21/3, nhóm này chuẩn bị xe máy, 2 dao tự chế dạng "phóng lợn" và một số công cụ khác rồi hẹn gặp nhau.

Nhóm thanh, thiếu niên và tang vật (Ảnh: Công an cung cấp).

Các đối tượng dự kiến di chuyển dọc theo quốc lộ 1A từ Hà Tĩnh sang Nghệ An. Qua theo dõi, công an triệu tập 9 người liên quan, ngăn chặn hành vi gây rối trật tự công cộng, không để xảy ra hậu quả phức tạp.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.