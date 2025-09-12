17 tháng đau xót của cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Chiều 11/9, phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và các tỉnh, thành đã bước vào thời gian nghị án.

Trong phần tranh luận, căn cứ vào hồ sơ vụ án và diễn biến tại phòng xét xử, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Hà Nội đã có những đánh giá, nhận định và luận tội với từng bị cáo.

Trách nhiệm lớn nhất thuộc về Chủ tịch Thuận An

Bản luận tội của Viện kiểm sát (VKS) khẳng định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức, kéo dài qua nhiều dự án trọng điểm, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 120 tỷ đồng, làm suy thoái đạo đức công vụ, tạo điều kiện hình thành lợi ích nhóm, ảnh hưởng xấu đến niềm tin của nhân dân.

Mà trong đó, theo VKS, trách nhiệm lớn nhất thuộc về bị cáo Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An.

Bị cáo Hưng được xác định là người chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp thao túng quá trình tham gia, trúng thầu và thi công hàng loạt gói thầu lớn tại Bắc Giang, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hà Nội và Bộ Giao thông vận tải.

Đại diện VKS tại phiên tòa (Ảnh: P.A.).

"Là doanh nhân có quan hệ rộng, Hưng đã lợi dụng các mối quan hệ cá nhân để nhờ can thiệp, tác động đến lãnh đạo bộ, ngành, địa phương, nhằm tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An trúng thầu trái pháp luật", bản luận tội cáo buộc.

Sau đó, Hưng chỉ đạo cấp dưới và các đơn vị liên danh thông đồng với các Ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn, từ khâu khảo sát, lập hồ sơ kỹ thuật đến phê duyệt dự toán. Thậm chí, Hưng còn trực tiếp thỏa thuận chi tiền “cơ chế” cho các cá nhân có quyền quyết định và có trách nhiệm để bảo đảm thắng thầu.

Với vai trò cầm đầu, hành vi của Nguyễn Duy Hưng đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước, đồng thời là nguyên nhân khiến hàng loạt cán bộ lãnh đạo ở các Ban Quản lý dự án và địa phương vướng vòng lao lý, gây bức xúc dư luận, xói mòn niềm tin của nhân dân.

Đồng phạm giúp sức tích cực cho Nguyễn Duy Hưng là Trần Anh Quang (Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An).

Theo VKS, thực hiện chỉ đạo của Hưng, Quang trực tiếp tham gia móc nối, thông đồng với chủ đầu tư, tổ chuyên gia chấm thầu, lãnh đạo Ban quản lý dự án ở Bắc Giang, Hà Nội, Quảng Ninh và Bộ Giao thông vận tải.

Quang không chỉ góp phần dàn xếp kết quả đấu thầu mà còn trực tiếp chi tiền phần trăm tiền “cơ chế” để hợp thức hóa sai phạm.

Đối với nhóm bị cáo nguyên là cán bộ Ban quản lý dự án tại các địa phương, VKS nhận định các bị cáo này đã “tiếp tay” cho doanh nghiệp thao túng đấu thầu.

Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng (Ảnh: P.A.).

Đối với cựu Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Giang (cũ) Lê Ô Pích, bản luận tội cho rằng với vai trò lãnh đạo UBND tỉnh, ông Pích đã chỉ đạo cấp dưới hoàn thiện thủ tục, tạo điều kiện để Thuận An và liên danh tham gia, trúng thầu dự án cầu Đồng Việt.

Về ông Phạm Thái Hà, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cơ quan công tố cáo buộc bị cáo này đã tác động đến lãnh đạo Tỉnh ủy Bắc Giang, qua đó gián tiếp tạo điều kiện cho Thuận An trúng thầu dự án cầu Đồng Việt.

Trong bản luận tội, đại diện VKS nhấn mạnh việc phân hóa trách nhiệm hình sự là cần thiết để bảo đảm tính công bằng, nghiêm minh và nhân văn của pháp luật.

"Các bị cáo giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu phải chịu hình phạt cao nhất, các đồng phạm tích cực, cán bộ lãnh đạo tiếp tay phải chịu hình phạt tương xứng. Những bị cáo có vai trò thứ yếu, khai báo thành khẩn, khắc phục hậu quả sẽ được xem xét khoan hồng", Kiểm sát viên cho hay.

17 tháng đau xót về thể xác, tinh thần

Trước khi Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án nhân dân TP Hà Nội nghị án, 28/29 bị cáo được cho nói lời sau cùng, bị cáo còn lại do không có mặt tại phiên tòa nên không thực hiện quyền này.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng nói bản thân là người đứng đầu doanh nghiệp, do đó, bị cáo tự nhận trách nhiệm lớn nhất trong việc đưa ra các chủ trương, dẫn đến những sai lầm của ngày hôm nay.

Hưng cho rằng sai lầm của bản thân đã kéo theo hệ lụy cho đồng nghiệp, cho những người thân. Bị cáo thể hiện sự ân hận và mong HĐXX khoan hồng cho tất cả các bị cáo và bản thân.

Tại bục khai báo, nói lời sau cùng, bị cáo Phạm Thái Hà bày tỏ sự ăn năn và muốn gửi lời xin lỗi tới Đảng, Nhà nước, đồng nghiệp.

Ông Phạm Thái Hà, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội (Ảnh: P.A.).

Ông Hà bộc bạch việc phải cách ly với xã hội, với gia đình khiến bản thân không có cơ hội chăm sóc bố và các con. Khoảng 17 tháng ở trong trại tạm giam, bị cáo cho biết rất đau xót cả thể xác và tinh thần.

Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng hình phạt dành cho bị cáo đã bắt đầu từ khi bị khai trừ ra khỏi Đảng. Nhắc đến tình tiết được nhiều tổ chức và cá nhân có văn bản, đơn xin giảm nhẹ hình phạt, ông Hà mong được HĐXX xem xét khi lượng hình.

Tương tự, ông Lê Ô Pích (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) cũng thừa nhận sai phạm và cho biết lỗi lầm của bản thân đã ảnh hưởng lớn đến tổ chức Đảng, gây dư luận xấu trong nhân dân.

Cựu lãnh đạo tỉnh Bắc Giang gửi lời xin lỗi tới Đảng, Nhà nước, nhân dân, đồng thời mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mình.

Các bị cáo khác trong vụ án cũng thừa nhận hành vi sai phạm và đều mong HĐXX xem xét thấu đáo về hoàn cảnh, bối cảnh để giảm nhẹ, đưa ra bản án khoan hồng nhất có thể.

Phán quyết dành cho 29 bị cáo trong phiên tòa sơ thẩm sẽ diễn ra vào chiều 18/9.