Luật sư: Chủ tịch Tập đoàn Thuận An khắc phục thừa gần 30 tỷ đồng

Ngày 10/9, phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và các tỉnh, thành tiếp tục với phần tranh luận.

Luật sư: Bị cáo Phạm Thái Hà "khiếp đến già"

Bào chữa cho Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, các luật sư đều không có ý kiến tranh luận về hành vi phạm tội và tội danh mà VKS đã quy kết đối với bị cáo.

Tuy nhiên, luật sư đề nghị HĐXX xem xét nguyên nhân, bối cảnh dẫn đến hành vi phạm tội của Hưng, đồng thời ghi nhận những đóng góp của cá nhân bị cáo và của Tập đoàn Thuận An đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thông qua các công trình giao thông trọng điểm đã hoàn thành.

Cụ thể, theo luật sư, Tập đoàn Thuận An đã và đang phải đối mặt với những khoản nợ, cùng sự biến động giá cả nguyên vật liệu và áp lực duy trì việc làm cho người lao động.

Các luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo (Ảnh: P.A.).

Đây là lý do mà luật sư cho rằng đã trở thành động cơ để Nguyễn Duy Hưng tìm cách thực hiện thêm nhiều dự án với hy vọng bù đắp thua lỗ, bảo đảm việc làm hàng nghìn lao động dẫn đến những sai sót trong đấu thầu.

"Trên cơ sở đó, kính mong HĐXX cân nhắc đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ, nhân thân của bị cáo trước khi đưa ra phán quyết, để quyết định hình phạt ở mức thấp hơn mức đề nghị của VKS, thể hiện sự nghiêm minh nhưng cũng khoan hồng, nhân văn của pháp luật", luật sư bào chữa cho Hưng trình bày.

Trước đó, đại diện VKSND TP Hà Nội đề nghị HĐXX tuyên phạt Hưng 10-11 năm tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Tại tòa, các luật sư của Hưng cho biết thân chủ của mình đã nộp gần 150 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án, trong khi thiệt hại vụ án được xác định là hơn 120 tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: P.A.).

Bào chữa cho bị cáo Lê Ô Pích, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang (cũ), luật sư Nguyễn Văn Tú cũng nhất trí với tội danh Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ mà thân chủ bị truy tố.

Dù vậy, luật sư Tú trình bày một số luận cứ liên quan đến bối cảnh, nguyên nhân, tính chất... phạm tội của ông Pích để kiến nghị HĐXX xem xét khi lượng hình.

Người bào chữa cho cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũ cho rằng thời điểm phạm tội của ông Pích là sau đại dịch Covid-19, khi tỉnh đang gặp nhiều khó khăn, trong khi Dự án cầu Đồng Việt là một trong những "động lực trọng yếu để kích thích phát triển kinh tế". Luật sư đánh giá việc sớm triển khai dự án này có ý nghĩa rất lớn.

Đồng thời, theo luật sư Tú, ông Pích hoàn toàn nhận thức được việc can thiệp vào đấu thầu là vi phạm, tuy nhiên mục đích của hành động này là để dự án trọng điểm được triển khai thuận lợi, đúng tiến độ, tránh nguy cơ đình trệ, lãng phí.

Luật sư sau đó cũng trình bày thêm một số tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo Lê Ô Pích.

Toàn cảnh phiên tòa (Ảnh: P.A.).

Bào chữa cho ông Phạm Thái Hà, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, luật sư Nguyễn Văn Trung đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ trách nhiệm của thân chủ do vai trò của ông Hà không mang tính quyết định.

“Đây là hình phạt cảnh tỉnh cho xã hội, chứ với anh Hà là một người hiểu biết có trình độ, kinh qua những vị trí, thì nói dân gian là đã "khiếp đến già" chứ không đơn thuần là răn đe”, luật sư nói.

Một luật sư bào chữa khác cho ông Hà cho hay, thân chủ của mình đang mắc chứng ngưng thở, tại trại giam vẫn phải điều trị.

Khi được cho tự bào chữa, giống như phần xét hỏi, ông Phạm Thái Hà chỉ nói rất ngắn gọn: “Xin HĐXX mức án khoan hồng nhất”. Trước đó, VKS đề nghị phạt ông Hà 5-6 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Một số cán bộ, đảng viên đã suy đồi về đạo đức

Trong bản luận tội, VKSND TP Hà Nội đánh giá hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 120 tỷ đồng.

Đánh giá về nguyên nhân, điều kiện phạm tội của các bị cáo, bản luận tội chỉ ra đã có những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, đấu thầu. Một số cán bộ, đảng viên trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đấu thầu tại các địa phương đã suy đồi về đạo đức.

Vì động cơ vụ lợi, các bị cáo đã câu kết với doanh nghiệp, tạo ra nhóm lợi ích và lợi ích nhóm, bị doanh nghiệp thao túng.