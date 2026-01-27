Cựu Viện trưởng hầu tòa vì bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 47 tỷ đồng

Sáng 27/1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án nhận hối lộ, đưa hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Y dược LanQ cùng nhiều bệnh viện y dược cổ truyền, trung tâm y tế trên cả nước.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến 31/1, do thẩm phán Đinh Quốc Trí giữ quyền chủ tọa.

Trước đó, tòa án quyết định đưa 23 bị cáo trong vụ án này ra xét xử vào ngày 25/12/2025, song phiên tòa không diễn ra như dự kiến do thẩm phán chủ tọa gặp vấn đề về sức khỏe.

Vụ án có 23 bị cáo lần lượt bị truy tố về các tội Nhận hối lộ, Đưa hối lộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Minh Hùng).

Trong đó, bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Y dược LanQ), Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dược phẩm Sơn Lâm) bị đưa ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.

Liên quan vụ án, bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc, cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM và bị cáo Thân Đức Lai, cựu Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang (cũ) cùng 16 bị cáo khác hầu tòa về tội Nhận hối lộ.

Theo cáo buộc, với vai trò là Tổng Giám đốc Công ty LanQ, Nguyễn Mạnh Quyền đã chủ mưu, cấu kết với Phạm Văn Cách (khi đó là Chủ tịch HĐQT Công ty Sơn Lâm) dùng thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt số tiền hơn 18 tỷ đồng của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang và của người dân.

Ngoài ra, để được tạo điều kiện giải ngân tiền tạm ứng kinh phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho Công ty LanQ, bị can Nguyễn Mạnh Quyền đã chỉ đạo Nguyễn Thúy Kim (cựu Kế toán trưởng Công ty LanQ) nhiều lần đưa tiền cho Thân Đức Lại (cựu Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang) với tổng số tiền 700 triệu đồng.

Quá trình Công ty Sơn Lâm thực hiện hợp đồng cung cấp thuốc vào một số bệnh viện, trung tâm y tế, theo yêu cầu của các cá nhân có thẩm quyền, Phạm Văn Cách đã đưa hối lộ hơn 70 tỷ đồng để không bị gây khó khăn trong quá trình cung cấp thuốc.

Bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc, cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM (Ảnh: Minh Hùng).

Theo cáo buộc, với vai trò là Phó Giám đốc Công ty Sơn Lâm, thực hiện theo chỉ đạo của Phạm Văn Cách, bị cáo Lê Văn Tình đã giúp sức cho bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền lừa đảo chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang và của người dân cùng chi trả.

Mặt khác, thực hiện theo chỉ đạo của bị cáo Phạm Văn Cách, Tình còn thỏa thuận, đưa hối lộ hơn 9 tỷ đồng cho các cá nhân có thẩm quyền thuộc một số bệnh viện, trung tâm y tế để đảm bảo việc cung cấp thuốc của Công ty Sơn Lâm không bị gây khó khăn.

Đối với Huỳnh Nguyễn Lộc, cáo trạng xác định, với vai trò là Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao trao đổi, thỏa thuận, nhận hối lộ hơn 47 tỷ đồng từ bị cáo Phạm Văn Cách để tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty Sơn Lâm trong quá trình cung cấp thuốc vào Viện Y dược học dân tộc TPHCM.

Cũng theo cáo trạng truy tố, nhiều bị cáo khác trong vụ án cũng đã nhận hối lộ khi thực hiện hợp đồng mua thuốc với Công ty Sơn Lâm.