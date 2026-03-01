10 nam nữ tổ chức "tiệc ma túy" trong phòng ngủ

Ngày 1/3, Công an phường Hưng Phú (TP Cần Thơ) cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý 10 đối tượng dương tính với ma tuý sau khi tổ chức bữa "tiệc ma túy" trong phòng ngủ.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cơ quan công an, lúc 2h ngày 28/2, Công an phường Hưng Phú tiếp nhận tin báo về việc một nhóm đối tượng tụ tập tại ngôi nhà số 104, đường B12, Khu dân cư Hưng Phú (phường Hưng Phú) nghi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngay sau đó, cảnh sát đến địa điểm trên và phát hiện 10 đối tượng cả nam và nữ đang ở trong phòng kín, có biểu hiện sử dụng ma túy.

Tại hiện trường, công an thu giữ một số tang vật như đĩa sứ, thẻ ngân hàng, tiền cuộn tròn, các túi nilong chứa tinh thể màu trắng, xanh lam... Công an phường đã lập biên bản sự việc, đồng thời mời toàn bộ các đối tượng liên quan về trụ sở để làm việc.

Tại trụ sở công an phường, qua test nhanh, 10/10 đối tượng đều dương tính với ma túy.

Tang vật thu được tại hiện trường (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua làm việc ban đầu, các đối tượng khai nhận sau khi tổ chức ăn nhậu, cả nhóm đã rủ nhau mua ma túy mang về phòng ngủ tại ngôi nhà có địa chỉ trên để sử dụng.

Công an phường Hưng Phú đang củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò, mức độ vi phạm của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.