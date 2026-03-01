Kiểm tra 625 công nhân ở Hải Phòng, 3 người dương tính ma túy

Theo Công an Hải Phòng, tối 28/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp với Công an phường Thủy Nguyên, Đồn Công an VSIP và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở kiểm tra ma túy 625 công nhân tại dự án Vinhomes Vũ Yên, phường Thủy Nguyên.

Công an quán triệt nội dung kiểm tra với công nhân (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 3 trường hợp dương tính với ma túy nhóm Opiat (nhóm có nguồn gốc từ thuốc phiện).

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bàn giao 3 người này cho Công an phường Thủy Nguyên tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.