Thêm xe điện của Honda được đăng ký bảo hộ kiểu dáng tại Việt Nam

Theo những hình ảnh được công bố tại Công báo Sở hữu công nghiệp, có thể thấy hai mẫu xe được đăng ký bảo hộ kiểu dáng của Honda có kiểu dáng tương đồng với Dax e: và Zoomer e:.

Hình ảnh 2 mẫu xe mới của Honda được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam (Ảnh chụp màn hình).

Mặc dù đã xuất hiện trong Công báo Sở hữu công nghiệp của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam, tương lai của Dax e: và Zoomer e: vẫn chưa được Honda Việt Nam xác nhận.

Tuy nhiên, Honda Việt Nam đã tuyên bố sẽ ra mắt nhiều mẫu xe điện tại Việt Nam vào năm 2027, nên việc hai mẫu xe này được bán chính hãng tại Việt Nam là điều hoàn toàn có thể.

Trước đó, hai mẫu xe máy điện Honda Dax e: và Zoomer e: đã được ra mắt tại thị trường Trung Quốc vào năm 2023. Tại Trung Quốc, hai mẫu xe này thuộc nhóm xe máy điện EB (Electric Bicycle - xe đạp điện) với vận tốc tối đa là 25km/h.

Honda Dax e: và Zoomer e: từng được ra mắt tại Trung Quốc vào năm 2023 (Ảnh: Honda).

Hai sản phẩm này được Honda và đối tác tại Trung Quốc nhắm đến đối tượng khách hàng Gen Z. Đây là nhóm không chỉ tìm kiếm phương tiện di chuyển mà còn mong muốn sở hữu một sản phẩm thể hiện cá tính và giá trị bản thân.

Dax e: và Zoomer e: được lấy cảm hứng từ chính mẫu xe cùng tên sử dụng động cơ xăng. Đây đều là những mẫu xe “huyền thoại” của Honda.

Về kiểu dáng, hai mẫu xe máy điện này có thiết kế tương đồng với dòng xe Dax và Zoomer chạy xăng của Honda. Điểm khác biệt có lẽ chỉ đến từ vị trí để pin và việc không còn cụm ống xả trên Dax e: và Max e:.

Việc Honda Việt Nam bán chính hãng Dax e: và Zoomer e: có thể trở thành hiện thực, khi hãng xe Nhật Bản đang thể hiện sự nghiêm túc với mảng xe máy điện tại Việt Nam.

Với hai mẫu xe máy điện mới này, Honda có thể nhắm tới nhóm khách hàng là học sinh, sinh viên - những người sử dụng xe công suất thấp và không cần bằng lái. Đây cũng là phân khúc mà VinFast, Yadea hay Pega đang đầu tư nhiều sản phẩm chiến lược.

Honda Dax e: sở hữu thiết kế cá tính, nhắm tới nhóm người dùng là học sinh sinh viên (Ảnh: Honda).

Chậm chân hơn VinFast trong mảng xe máy điện, bước sang năm 2026, Honda Việt Nam đã có những màn bứt tốc đáng ghi nhận. Hãng xe Nhật Bản đã công bố giá bán cho dòng xe điện CUV e:. Xe có giá 45 triệu đồng (không kèm pin) và 65 triệu đồng (kèm pin).

Bên cạnh đó, thương hiệu Nhật Bản cũng giới thiệu một mẫu xe máy điện mới được lắp ráp tại Việt Nam trong năm 2026 với tên gọi UC3.

Mặc dù nhanh chóng đưa ra các mẫu xe máy điện mới, nhưng với việc dải sản phẩm thưa và giá bán nhỉnh hơn đối thủ, có thể trong năm 2026 này Honda Việt Nam vẫn chưa thực sự tạo được sức ép về doanh số với VinFast.

Cuộc cạnh tranh giữa VinFast và Honda có lẽ sẽ chỉ tăng độ nóng vào năm 2027, khi hãng xe Nhật Bản cho biết sẽ giới thiệu tại Việt Nam nhiều mẫu xe máy điện hơn.