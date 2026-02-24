Doanh số xe máy điện tại Việt Nam hứa hẹn bùng nổ trong năm 2026

Những điểm nhấn trong năm 2025

Theo số liệu được công bố từ VinFast, thương hiệu này đã bán 406.453 xe máy điện tại thị trường Việt Nam trong năm 2025, tăng gần 500% so với năm 2024.

Không có nhiều hãng xe công bố doanh số mảng xe máy điện tại Việt Nam, tuy nhiên với con số trên VinFast gần như nắm chắc trong tay danh hiệu hãng xe máy điện có thị phần lớn nhất nước.

VinFast dẫn đầu thị phần xe máy điện tại Việt Nam trong năm 2025 (Ảnh: VinFast).

Trong số hơn 10 mẫu xe phổ thông đang bán tại Việt Nam, dòng sản phẩm Evo chiếm đến gần 50% doanh số, với hơn 250.000 xe được bàn giao tới khách hàng. Điều này cho thấy thị trường trong nước có nhu cầu sử dụng xe máy điện nhỏ gọn, có giá bán dễ tiếp cận rất lớn.

Việc sớm mở rộng các hệ thống đại lý trên toàn quốc (hơn 600 đại lý ở các tỉnh), các trạm sạc điện công cộng hay xưởng dịch vụ đã khiến cho người dùng xe điện dễ dàng tiếp cận hơn với một dòng sản phẩm mới.

Sau thời gian dài thống trị thị trường xe máy tại Việt Nam với thị phần luôn ở mức 70-80%, Honda Việt Nam quyết định tham gia vào mảng xe máy điện. ICON:e là sản phẩm đầu tiên của thương hiệu Nhật Bản ra mắt ở thị trường Việt. Xe chính thức xuất xưởng tại nhà máy Honda Vĩnh Phúc ngày 27/3/2025.

Hai dòng sản phẩm xe máy điện của Honda đang bán tại Việt Nam (Ảnh: Minh Linh).

Bên cạnh việc bán ra dòng xe ICON:e, Honda Việt Nam cũng giới thiệu tới khách hàng trong nước dòng xe máy điện CUV e:. Tuy nhiên, ở thời điểm ra mắt vào năm 2025, hãng xe Nhật Bản chỉ đưa ra phương án thuê xe cho chiếc CUV e:.

Theo số liệu được công bố của Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam, tổng doanh số năm 2025 của 5 thành viên gồm Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki và SYM đạt 2.615.057 xe, giảm 1,5% so với năm 2024. Riêng Honda bán gần 2,25 triệu xe máy trong năm 2025.

Trong cơ cấu doanh số này, một số mẫu xe máy điện như Yamaha Neo’s và Honda ICON e: đã được ghi nhận, song tỷ trọng vẫn còn khiêm tốn, phần lớn doanh số tiếp tục đến từ các mẫu xe chạy xăng.

Thực tế này phản ánh xu hướng chuyển dịch của thị trường trong bối cảnh nhà nước đang từng bước thúc đẩy lộ trình chuyển đổi xanh.

Thị trường xe máy điện 2026 có nhiều điểm mới

Nối tiếp thành công của năm 2025, bước sang năm 2026, hãng xe Việt Nam công bố kế hoạch mở rộng dải sản phẩm của mình. VinFast sẽ cho ra mắt 3 dòng xe máy điện đổi pin gồm Evo, Feliz và Viper và dòng xe có bàn đạp cho học sinh. Theo công bố của VinFast, kết thúc quý I, hãng dự kiến đưa vào hoạt động 45.000 tủ đổi pin trên toàn quốc.

Song song với việc đẩy mạnh các dòng xe phổ thông, VinFast cũng hướng đến dòng sản phẩm cao cấp với 4 mẫu xe mới. Trong đó có 3 mẫu xe thời trang gồm Rasad, Sadie và Saxil, và 4 mẫu xe thể thao với các phong cách naked-bike, cruiser và supersport.

Không để VinFast bỏ xa trên thị trường xe máy điện, vào đầu năm 2026, Honda Việt Nam đã công bố giá bán cho dòng xe điện CUV e:. Xe có giá 45 triệu đồng (không kèm pin) và 65 triệu đồng (kèm pin).

Honda UC3 có bộ pin được lắp cố định trên xe, không thể tháo rời để sạc (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Bên cạnh đó, thương hiệu Nhật Bản cũng giới thiệu một mẫu xe máy điện mới được lắp ráp tại Việt Nam trong năm 2026 với tên gọi UC3. Về khả năng vận hành, Honda UC3 được trang bị mô-tơ điện đặt tại bánh sau, có công suất tối đa 6.000W, cho xe tốc độ tối đa 80km/h.

Theo hãng xe Nhật, UC3 có khả năng tăng tốc 0-20m tương đương các dòng xe xăng 160cc, đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị.

Mặc dù nhanh chóng đưa ra các mẫu xe máy điện mới nhưng với việc dải sản phẩm thưa, giá bán nhỉnh hơn, có thể trong năm 2026 này Honda Việt Nam vẫn chưa thực sự tạo được sức ép về doanh số với VinFast.

Cuộc cạnh tranh giữa VinFast và Honda có lẽ sẽ chỉ tăng độ nóng vào năm 2027, khi hãng xe Nhật Bản cho biết sẽ giới thiệu tại Việt Nam nhiều mẫu xe máy điện hơn.

Tủ đổi pin xe máy điện

Không chỉ cạnh tranh ở danh mục sản phẩm, VinFast và Honda cũng nhanh chóng lên kế hoạch cho việc đưa vào hoạt động của tủ đổi pin cho xe điện. Hãng xe Việt cho biết đã lắp đặt 4.500 trạm đổi pin đầu tiên, hướng tới mục tiêu hoàn tất 45.000 tủ đổi pin trên toàn quốc ngay trong quý I.

Hệ thống tủ đổi pin xe máy của VinFast (Ảnh: Đình Nam).

Trong khi đó với hãng xe Nhật Bản, trạm sạc pin Honda Motor Charger Hub và trạm đổi pin Honda e:Swap Battery Station sẽ được hãng xe Nhật triển khai tại đại lý HEAD kinh doanh xe điện và bắt đầu từ các thành phố lớn. Người dùng có thể tìm kiếm các cơ sở này, cũng như thanh toán các mức phí thông qua ứng dụng My Honda+.

Cụ thể, trạm sạc pin của Honda Việt Nam dự kiến sẽ vận hành từ tháng 6. Theo Honda, trạm sạc sẽ sử dụng cổng sạc CHAdeMo chuẩn quốc tế với công suất 1.200W/đầu sạc, phí sạc pin sẽ được công bố trước thời điểm bắt đầu vận hành.

Xem trước hệ thống tủ đổi pin của Honda tại Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Yamaha Motor Việt Nam cũng công bố sẽ triển khai dịch vụ sạc và đổi pin cho xe máy điện từ năm 2026, nhưng trước mắt chỉ có mẫu NEO’s. Theo đó, hãng xe máy Nhật Bản sẽ đưa vào vận hành dịch vụ đổi pin xe máy điện tại các đại lý Yamaha Town và đối tác ZuttoRide Việt Nam. Tuy nhiên, trong thời gian đầu phương thức này chỉ được áp dụng tại Hà Nội và TPHCM.

Dịch vụ mới của Yamaha Motor Việt Nam có phần đa dạng hơn, bao gồm: đổi pin, mượn pin, giao pin tận nơi và cứu hộ 24/7 dành cho người dùng xe Yamaha NEO’s tại Hà Nội và TPHCM.

Là một trong những hãng xe máy lớn và lâu đời tại Việt Nam, nhưng Yamaha đang chậm chân hơn VinFast và Honda trong công cuộc xanh hoá sản phẩm. Tính đến thời điểm hiện tại, Yamaha Motor Việt Nam chỉ bán ra duy nhất dòng xe điện NEO’s. Kế hoạch về các mẫu xe điện mới của hãng vẫn chưa được công bố.

Ngoài các hãng xe trên, TMT Motors từng tuyên bố đầu tư mạnh vào lĩnh vực xe máy điện. Theo TMT Motors, doanh nghiệp sẽ mở bán 5 mẫu xe máy điện, cùng với việc xây dựng hệ thống trạm sạc và đổi pin công cộng.

VinFast, Honda và phần còn lại

Bên cạnh 2 “ông lớn” với nhiều hoạt động ở mảng xe máy điện tại Việt Nam. Thị trường trong nước vẫn có sự xuất hiện của những hãng xe điện đầy tiềm năng như Yadea, Pega, Dat Bike, Selex Motors… hay sản phẩm xe điện của Yamaha.

Từ ngày 1/7, Hà Nội áp dụng vùng phát thải thấp đầu tiên tại khu vực vành đai 1, theo đó cấm xe máy chạy xăng theo khung giờ hoặc khu vực xác định. Xe môtô, xe gắn máy xăng và phương tiện hoạt động trên nền tảng ứng dụng sẽ bị hạn chế hoặc cấm lưu thông.

Như vậy, người dùng phần nào đó sẽ phải thay đổi thói quen sử dụng xe máy xăng của mình.

Theo các chuyên gia trong ngành, với những thay đổi trên, doanh số xe máy điện tại thị trường Việt Nam sẽ có sự bùng nổ trong năm 2026 này. Người dùng sẽ có cơ hội tiếp cận nhiều mẫu xe máy điện hơn, đa dạng trong cách sử dụng (sạc pin tại trạm, đổi pin hay sạc tại nhà) cũng như giá bán sẽ tiếp cận hơn với số đông.