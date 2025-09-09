Đối thủ của Santa Fe lộ diện trên đường phố, có thể mở bán trong tháng này

Chiếc Kia Sorento 2025 với ngoại thất không được che chắn đã được bắt gặp trong khuôn viên một khu đô thị tại TPHCM. Phần đầu và đuôi chiếc xe gắn biển tên “New Sorento”, có thể được sử dụng để phục vụ công đoạn ghi hình trước thềm ra mắt.

Đến nay, Kia Việt Nam chưa hé lộ thông tin về Sorento mới. Còn phía đại lý cho biết, mẫu xe này dự kiến được mở bán trong tháng này với 4 phiên bản: 2.5G Signature FWD, 2.5G Signature AWD, 2.2D Signature FWD và 2.2D Signature AWD.

Ký hiệu trên cho thấy Sorento mới vẫn có 2 tùy chọn động cơ chính là xăng và dầu, nhưng chưa rõ các bản hybrid sẽ được ra mắt sau hay ngừng phân phối. Theo truyền thống kinh doanh của Thaco, doanh nghiệp này thường bổ sung các phiên bản theo thời gian.

Kia Sorento 2025 vẫn được lắp ráp trong nước (Ảnh: Tran Phong).

Kia Sorento hiện hành đang có tổng cộng 9 phiên bản, với giá bán lẻ đề xuất từ 939 triệu và cao nhất lên tới 1,399 tỷ đồng. Trong đó, mẫu xe Hàn Quốc này có 2 phiên bản Hybrid và 2 biến thể Plug-in Hybrid (hybrid cắm sạc hay còn gọi là PHEV).

Tuy nhiên, những phiên bản “xăng lai điện” này có sức tiêu thụ không tốt, dù thường xuyên có ưu đãi giảm giá trong nhiều tháng gần đây. Theo nhận định của giới chuyên gia, sẽ không ngạc nhiên khi Sorento mới không còn cấu hình này.

Santa Fe, mẫu xe được xem là đối thủ trực tiếp, cũng làm điều tương tự. Hyundai này từng phân phối Santa Fe phiên bản hybrid nhưng không mấy “hút” khách, sau đó bị loại bỏ khi xe được nâng cấp lên thế hệ mới vào tháng 9/2024.

Kia Sorento hiện hành (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Sau 5 năm kể từ khi thế hệ mới được ra mắt vào năm 2020, Kia Sorento mới đón bản nâng cấp giữa vòng đời. Điều này có phần chậm so với tiến độ nâng cấp của các đối thủ, nhưng vẫn hứa hẹn giúp mẫu xe Hàn Quốc cải thiện doanh số, trong bối cảnh sức tiêu thụ đang nằm ở nhóm thấp phân khúc D-SUV.

Vóc dáng tổng thể của Sorento mới vẫn được giữ nguyên nhưng phần đầu xe được làm mới giống mẫu Kia Carnival đang được mở bán, đặc biệt ở cụm đèn trước/sau. Ngoài ra, chiếc xe bị bắt gặp sở hữu bộ mâm hợp kim 20 inch kiểu mới, trong khi trang bị của đời hiện hành có kích cỡ 18-19 inch tùy phiên bản.

Theo chia sẻ của nhân viên tư vấn bán hàng, tất cả các phiên bản của Kia Sorento 2025 đều được trang bị đèn chiếu sáng trước dạng LED Projector, đi kèm tính năng bật/tắt tự động đèn pha và đèn chiếu xa thông minh.

Kia Sorento 2025 chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời (Ảnh: Tran Phong).

Nội thất được làm mới khu vực táp-lô theo hướng hiện đại và tối giản. Đồng hồ điện tử sau vô-lăng vẫn nối liền với màn hình giải trí nhưng giờ đây, kích cỡ màn hình trung tâm được nâng từ 10,25 inch lên 12,3 inch, tạo nên một cụm màn hình cong liền mạch bắt mắt hơn.

Trang bị tiện nghi của xe có điểm nhấn là kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây (mới), sưởi vô-lăng, nhớ vị trí ghế lái, sưởi và làm mát hàng ghế trước, 12 loa Bose, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, sạc điện thoại không dây, màn hình hiển thị kính lái HUD…

Cửa sổ trời toàn cảnh sẽ chỉ xuất hiện trên các phiên bản AWD (Ảnh: Kia).

Phía đại lý cho biết, động cơ của Kia Sorento 2025 vẫn gồm bản máy xăng SmartStream 2.5G sản sinh công suất 177 mã lực và mô-men xoắn 232Nm đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Bản máy dầu SmartStream 2.2D kết hợp với hộp số tự động DCT 8 cấp có thông số 198 mã lực và 440Nm.

Trang bị an toàn của Sorento mới vẫn có điểm nhấn là các tính năng hỗ trợ người lái nâng cao thuộc gói ADAS như: ga tự động thích ứng, cảnh báo và hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo và phòng tránh va chạm điểm mù, cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phương tiện cắt ngang khi lùi…

Trong phân khúc D-SUV, Ford Everest đang là sản phẩm dẫn dầu về sức tiêu thụ với lũy kế doanh số đạt 6.223 chiếc sau 7 tháng đầu năm 2025. Hyundai Santa Fe giữ vị trí số 2 trong nhóm xe này, với 1.561 chiếc được bán ra.

Trong khi đó, Kia Sorento chỉ bán được 516 xe sau 7 tháng đầu năm, xếp trên Isuzu mu-X (148 chiếc) và Mitsubishi Pajero Sport (48 xe).