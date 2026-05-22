Xu hướng điện hóa lên ngôi tại phân khúc xe sang, có mẫu hơn 100 tỷ đồng

Dù thị trường tương đối ảm đạm trong những tháng đầu năm, Việt Nam đang chứng kiến sự dịch chuyển theo xu hướng điện hóa. Khác với những năm gần đây khi các hãng xe tập trung mang về những sản phẩm thuần điện phổ thông, “sân chơi” xanh này dần đón nhận những luồng gió mới từ phân khúc hạng sang.

Nếu như trong quý I, khách Việt chỉ đón nhận duy nhất một mẫu xe điện mới là Geely EX2 thuộc phân hạng phổ thông thì trong quý II, đã có tới 4 mẫu xe điện hạng sang được giới thiệu. Trong đó, thương hiệu Lotus đã có màn “chào sân” ấn tượng với 3/4 sản phẩm sử dụng hệ truyền động thuần điện.

Tại thị trường quốc tế, Lotus Emeya cạnh tranh trực tiếp với những cái tên như Porsche Taycan hay Audi e-tron GT. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc về Việt Nam, cùng với mẫu Eletre (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Khởi điểm là bộ đôi Eletre và Emeya thuộc phân khúc hạng sang với giá bán lẻ đề xuất dao động 4,448-7,188 tỷ đồng (tùy phiên bản). Cả hai mẫu xe này đều có 2 tùy chọn cấu hình điện 600 hoặc 900.

Trong đó, phiên bản 600 sử dụng mô-tơ điện có công suất 603 mã lực và mô-men xoắn 710Nm, cho tầm hoạt động lên tới 610km, tăng tốc 0-100km/h trong 4,15 giây. Biến thể 900 có công suất hơn 900 mã lực, di chuyển tối đa 485km sau mỗi lần sạc đầy và chỉ cần 2,78 giây để tăng tốc 0-100km/h.

Lotus Eletre và Emeya đều có tùy chọn gương chiếu hậu kiểu camera kỹ thuật số, đã được đăng kiểm và đủ điều kiện lưu hành tại Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Ngoài ra, Lotus còn gây chú ý khi mở bán mẫu hypercar thuần điện đầu tiên của thương hiệu, nhưng hiện mới chỉ ở giai đoạn đặt cọc. Dù chưa có giá bán chính thức, theo thông tin từ phía đại lý, giá bán của Lotus Evija có thể vượt ngưỡng 100 tỷ đồng.

Mẫu xe này là sản phẩm đầu tiên của Lotus sau khi về tay Tập đoàn Geely, được sản xuất tại Anh Quốc với số lượng giới hạn 130 chiếc trên toàn cầu.

Lotus Evija được trang bị động cơ điện có công suất lên tới 2.011 mã lực, đi kèm mô-men xoắn cực đại 1.704Nm. Theo nhà sản xuất, mẫu hypercar thuần điện này có khả năng tăng tốc 0-100km/h trong chưa đầy 3 giây (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Sau Lotus, Audi Việt Nam giới thiệu mẫu S6 Sportback e-tron, mảnh ghép tiếp theo trong dải sản phẩm xanh của thương hiệu Đức tại Việt Nam, sau những cái tên như: e-tron GT, RS e-tron GT và Q6 e-tron. Đáng chú ý, đây là dòng xe thuần điện đầu tiên thuộc dòng S (Sport) được phân phối chính hãng.

Về khả năng vận hành, Audi S6 Sportback e-tron được trang bị hai mô-tơ điện kết hợp hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian quattro, sản sinh tổng công suất 496 mã lực (tăng lên 542 mã lực khi sử dụng chế độ Launch Control). Bộ pin lithium-ion đi kèm có dung lượng 94,9kWh, cho phạm vi hoạt động 630-678km/lần sạc.

Audi S6 Sportback e-tron có giá khởi điểm 4,199 tỷ đồng. Được biết, lô xe đầu tiên về Việt Nam chỉ có 5 chiếc, nhưng đã có 2 khách chốt mua (Ảnh: Audi).

Sau những cái tên kể trên, thị trường ô tô Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục đón nhận thêm sự xuất hiện của một số mẫu xe sang thuần điện khác, như Porsche Cayenne EV. Sản phẩm này đã bắt đầu được phía đại lý đặt cọc, với giá bán dự kiến dao động 4,7-6,3 tỷ đồng.

Mercedes-Benz Việt Nam cũng có kế hoạch bổ sung dải sản phẩm thuần điện của mình. Theo một số nguồn tin, hãng xe Đức nhiều khả năng sẽ giới thiệu CLA Electric bản tiêu chuẩn (CLA 200 EV), giá dự kiến khoảng 1,7 tỷ đồng.

Không tụt lại cuộc chơi, Lexus sẽ mở bán mẫu xe thuần điện đầu tiên tại Việt Nam vào quý III, cụ thể là mẫu ES 500e, bên cạnh các phiên bản hybrid. Tại thị trường quốc tế, Lexus ES 500e được trang bị mô-tơ điện trên hai cầu, cho tổng công suất 338 mã lực, đi kèm phạm vi hoạt động 480km nhờ bộ pin 75kWh.