"Mũi tên bạc" SLR McLaren và loạt xe Mercedes hiếm tái xuất ở Hà Nội

Tại một sự kiện nội bộ ở Hà Nội diễn ra giữa tuần trước, Mercedes-Benz Việt Nam lần đầu trưng bày bộ ba: 220 S, 280 S và SLR McLaren. Chúng đều thuộc sở hữu của các nhà sưu tập ô tô Việt Nam sở hữu và gìn giữ. Nổi bật nhất trong số này là chiếc SLR McLaren độc nhất Việt Nam.

Tháng 7/2008, chiếc Mercedes-Benz SLR McLaren này xuất hiện tại Việt Nam và nhanh chóng về tay một doanh nhân ở TPHCM. Sau đó, xe được một đại gia Hà Nội mua lại. Từ ấy đến giờ, dù nhận được không ít lời đề nghị mua lại chiếc xe, nhưng chủ nhân đều từ chối.

SLR McLaren còn được biết đến với biệt danh "mũi tên bạc", bắt nguồn từ thiết kế phần đầu kéo dài và vuốt nhọn dần về phía cản trước như mũi tên sơn bạc. Xe hiếm khi lăn bánh trên đường phố.

Xe ra đời đầu những năm 2000, thời điểm thương hiệu ngôi sao ba cánh của Đức nắm giữ 40% cổ phần hãng xe Anh quốc McLaren. Trước khi dừng sản xuất vào năm 2010, chỉ có 2.157 chiếc SLR xuất xưởng. Tên gọi SLR trong tiếng Đức là từ viết tắt của Sport Leicht Rennsport, còn tiếng Anh là Sport Light Racing.

"Trái tim" của Mercedes-Benz SLR McLaren là động cơ V8 5.4L Supercharged, sản sinh công suất 617 mã lực và 780 Nm mô-men xoắn, đi kèm hộp số tự động 5 cấp có tên gọi AMG Speedshift R với ba chế độ thủ công. Xe tăng tốc 0-100 km/h trong 3,8 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 334 km/h.

Đặt chính diện SLR McLaren là mẫu 280 S, thuộc thế hệ W108, sản xuất giai đoạn 1969-1971. Mẫu xe này được coi là biểu tượng của dòng sedan hạng sang cuối thập niên 1960 với thân xe dài, đường nét tinh gọn và dáng đứng uy nghiêm đặc trưng của những mẫu sedan Đức.

Chiếc xe này thuộc sở hữu của một người đàn ông tên Việt, và vừa trải qua hành trình phục chế kéo dài 5 năm với sự góp sức của nhiều chuyên gia phục chế xe Đức lâu năm tại TPHCM. Từng chi tiết của xe được săn tìm và nhập khẩu từ nhiều quốc gia khác nhau.

Mercedes‑Benz 220 S thuộc thế hệ W111, sản xuất 1959. Xe từng thuộc sở hữu của GS.TS Nguyễn Xuân Oánh (1921-2003), một học giả nổi bật và là một nhân vật lịch sử quan trọng trong nhiều giai đoạn chính trị của đất nước. Sau 1975, ông tiếp tục giữ vai trò Đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, trở thành một trong những trí thức được cả hai chế độ (trước và sau 1975) kính trọng.

Sau khi miền Nam được giải phóng, chiếc xe được điều ra Hà Nội và tạm thời phục vụ công tác tại Ngân hàng Trung ương dưới quyền ông Cao Sĩ Kiêm. Đến năm 1994, chiếc xe được một người sưu tầm xe là ông Nguyễn Văn Tân mua lại và gìn giữ cho đến nay.

Ngoài những mẫu xe mang tính di sản, sự kiện còn có sự xuất hiện của S-Class phiên bản mới nhất. Xe ra mắt toàn cầu đầu năm nay. Đây là một trong ba chiếc S-Class mang biển số Đức, đang thực hiện hành trình "140 Years. 140 Places." xuyên suốt 50.000 km trên toàn cầu nhằm kỷ niệm sinh nhật 140 tuổi của hãng xe Đức.

Trong 12 ngày tại Việt Nam, đoàn xe "140 Years. 140 Places." đi qua các địa danh như Lào Cai, Sa Pa, Hà Nội, Ninh Bình, Phong Nha - Kẻ Bàng, Huế, Đà Nẵng và Hội An trước khi tiếp tục hành trình khu vực.

Hành trình dự kiến sẽ kết thúc tại nơi khởi hành, cũng là quê hương của Mercedes-Benz tại Stuttgart vào tháng 10.