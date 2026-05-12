Audi S6 Sportback e-tron ra mắt khách Việt, giá từ 4,2 tỷ đồng

Sáng 12/5, Audi Việt Nam chính thức giới thiệu mẫu xe S6 Sportback e-tron với giá khởi điểm 4,199 tỷ đồng. Đây là mẫu sedan thuần điện hiệu suất cao đầu tiên thuộc dòng Audi S tại Việt Nam.

Mẫu xe này không có đối thủ trực tiếp ở Việt Nam. Các mẫu sedan hạng sang thuần điện có giá gần nhất với S6 Sportback e-tron bao gồm Mercedes EQS 580 4Matic (4,789 tỷ đồng) và BMW i4 (3,799 tỷ đồng).

Xe mang thiết kế đặc trưng của dòng Sportback với phần mui vuốt thấp về phía sau. Đầu xe nổi bật với cặp đèn LED định vị ban ngày có thể thay đổi giao diện chiếu sáng. Đèn pha tách rời và đặt thấp. Logo bốn vòng tròn có khả năng phát sáng, kết hợp cùng lưới tản nhiệt kín.

Ở phía sau, cụm đèn hậu sử dụng công nghệ OLED, cho phép thay đổi giao diện chiếu sáng. Theo công bố của nhà sản xuất, mẫu xe có hệ số cản gió 0,21Cd, thuộc nhóm thấp nhất trong các mẫu xe thương mại của Audi.

Bên trong khoang cabin là hệ thống Audi MMI Panoramic Display với hai màn hình cong sử dụng công nghệ OLED, gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 11,9inch và màn hình trung tâm cảm ứng 14,5inch.

Khu vực táp lô phía trước ghế phụ có thêm màn hình 10,9inch phục vụ giải trí và hiển thị thông tin vận hành. Màn hình này tích hợp tính năng Active Privacy Mode, giúp hạn chế gây xao nhãng cho người lái.

Một số trang bị đáng chú ý khác gồm màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (AR Head-up Display), trần kính có thể điều chỉnh độ mờ, hệ thống âm thanh Bang & Olufsen 16 loa công suất 705W, hàng ghế trước tích hợp massage, sưởi và làm mát.

Khoang lái tương đồng về thiết kế với dòng Audi A6 đã ra mắt tại Việt Nam (Ảnh: Audi Việt Nam).

Nhờ phát triển trên nền tảng Premium Platform Electric (PPE) thế hệ mới, mẫu xe có thiết kế sàn phẳng, giúp gia tăng không gian nội thất, đặc biệt ở hàng ghế sau.

Xe sử dụng hệ truyền động điện 2 mô-tơ kết hợp hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian quattro thiên về cầu sau. Hệ thống cho công suất 496 mã lực và có thể tăng lên 543 mã lực khi kích hoạt Launch Control. Xe tăng tốc 0-100km/h trong khoảng 3,9 giây, tốc độ tối đa 240km/h. Hệ thống treo khí nén thích ứng Adaptive S Air Suspension.

Theo công bố của nhà sản xuất, xe có phạm vi hoạt động 639-678km theo chuẩn WLTP. Kiến trúc điện 800V hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 270kW, cho phép sạc từ 10% lên 80% pin trong khoảng 21 phút ở điều kiện tối ưu. Bộ pin có dung lượng 94,9kWh.

Các công nghệ hỗ trợ lái gồm kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ lái và hỗ trợ đỗ xe. Trọng lượng không tải của xe là 2.325kg.

Trong phân khúc xe thuần điện hạng sang tại Việt Nam, Audi hiện phân phối 3 mẫu xe gồm S6 Sportback e-tron, Q6 e-tron và e-tron GT quattro, ngang bằng số lượng sản phẩm của BMW với iX3, i4 và i7.

Mercedes-Benz hiện có 5 mẫu xe thuần điện, trong khi Volvo chỉ phân phối EC40 còn Lexus chưa bán xe thuần điện tại Việt Nam.