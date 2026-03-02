Xiaomi giới thiệu xe điện 1.900 mã lực, bước chân vào thị trường siêu xe

Xiaomi Gran Turismo sở hữu thiết kế hầm hố của một chiếc siêu xe (Ảnh: Xiaomi).

Triển lãm Di động Thế giới (Mobile World Congress - MWC) là sự kiện để các hãng công nghệ, viễn thông trình diễn các thiết bị và công nghệ di động mới nhất như smartphone, máy tính bảng, công nghệ kết nối không dây…

Tuy nhiên, Xiaomi đã khiến nhiều người bất ngờ khi trình làng mẫu siêu xe điện mới nhất của hãng tại MWC, mang tên gọi Vision Gran Turismo (Vision GT).

Vision GT sở hữu thiết kế khí động học, cửa cắt kéo, gầm thấp sát đất, cánh gió carbon ở phía sau, đèn pha hình chữ T và các hốc hút gió mạnh mẽ… tạo nên kiểu dáng tổng thể của một chiếc siêu xe đầy hầm hố.

Điểm nhấn đáng chú ý của mẫu xe điện này là sử dụng kiến trúc Silicon Carbide (SiC) điện áp 900V, trong khi các mẫu xe điện phổ biến hiện nay đều sử dụng kiến trúc điện áp 400V. Nghĩa là Vision GT có hệ thống điện cao áp (pin, bộ inverter, động cơ, bộ sạc) được thiết kế để hoạt động ở điện áp 900V và sử dụng chất bán dẫn Silicon Carbide làm vật liệu bán dẫn, thay vì silicon truyền thống.

Kiến trúc SiC về lý thuyết sẽ mang lại hiệu suất cao hơn và sinh nhiệt ít hơn. Một số mẫu siêu xe điện như Porsche Taycan hiện sử dụng kiến trúc Silicon Carbide 800V.

Xiaomi tuyên bố động cơ điện của Vision GT có khả năng sinh công suất lên đến 1.900 mã lực. Để kiểm soát sức mạnh khổng lồ này, xe được trang bị phanh carbon-ceramic (gốm carbon) hiệu năng cao cùng bộ mâm khóa tâm (center-lock wheels), là những trang bị thường chỉ xuất hiện trên các mẫu xe đua thực thụ.

Hiện tại Vision GT vẫn chỉ dừng lại ở sản phẩm ý tưởng (concept), chưa phải sản phẩm thực tế được thương mại hóa. Tuy nhiên, Xiaomi là hãng sản xuất điện tử tiêu dùng lớn nhất thế giới và đã bắt đầu tham gia vào thị trường xe điện từ năm 2023, do vậy, việc đưa Vision GT trở thành sản phẩm thực tế là điều hoàn toàn có thể xảy ra trong tương lai gần.

Giới thiệu siêu xe điện Xiaomi Vision GT (Video: Xiaomi).

Thực tế mẫu xe điện Vision GT của Xiaomi tại MWC 2026 (Video: EVX Auto).

Các nhà phân tích thị trường cho rằng Xiaomi chọn sự kiện MWC được diễn ra tại Barcelona (Tây Ban Nha) để giới thiệu Vision GT là động thái cho thấy hãng sẽ tấn công vào thị trường xe tại châu Âu. Việc ra mắt một mẫu xe để cạnh tranh trực tiếp với các thương hiệu siêu xe nổi tiếng châu Âu như Ferrari, Lamborghini, Bugatti… cho thấy sự tự tin của hãng công nghệ Trung Quốc.

Trước đó, Xiaomi cũng xác nhận tham vọng mở trung tâm nghiên cứu và phát triển xe điện tại thành phố Munich (Đức).

Trong năm 2025, Xiaomi đã bàn giao 410.000 chiếc xe điện tại Trung Quốc và mẫu xe SU7 của Xiaomi đã vượt qua Tesla Model 3 để trở thành xe điện bán chạy nhất quốc gia này.