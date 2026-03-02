Vì sao châu Âu chật vật trong nỗ lực tự chủ sản xuất pin ô tô điện?

Tham vọng nội địa hóa ngành công nghiệp xe điện của châu Âu đang vấp phải thực tế của chuỗi cung ứng pin do Trung Quốc thống trị, thể hiện rõ qua hàng loạt dự án pin đình đám bị hủy gần đây.

Theo trang Automotive News, các doanh nghiệp châu Âu giờ đây nhận ra rằng không dễ tách khỏi chuỗi cung ứng này.

Pin chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành ô tô điện (Ảnh minh họa: BMW).

Năm ngoái, Porsche bắt đầu thu hẹp hoạt động sản xuất của bộ phận pin Cellforce để tập trung vào hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D). Lý do được hãng đưa ra là hoạt động sản xuất pin không còn khả thi về mặt kinh tế.

Từng đặt mục tiêu đưa châu Âu lên bản đồ các cường quốc sản xuất pin, công ty Northvolt của Thụy Điển đã nộp đơn xin phá sản vào năm 2024 do thua lỗ chồng chất và gặp nhiều khó khăn trong sản xuất.

Automotive Cells Company, công ty được Stellantis hậu thuẫn, cũng đã tạm dừng hai dự án nhà máy pin tại Đức và Italy trong tháng trước, với lý do là các điều kiện tiên quyết để khởi động nhà máy chưa được đáp ứng.

Theo trang Automotive News, một trong những yếu tố then chốt cản trở châu Âu trong nỗ lực chủ động sản xuất pin là sức mạnh sản xuất vượt trội của Trung Quốc, chuỗi cung ứng phát triển hơn nhiều và các chính sách hỗ trợ kéo dài từ phía nhà nước.

Một tuyên bố chung của lãnh đạo Volkswagen và Stellantis hồi đầu tháng đã cho thấy thực trạng này.

“Chúng tôi đang đầu tư mạnh mẽ để xây dựng một ngành công nghiệp tích hợp tại châu Âu - yếu tố thiết yếu cho chủ quyền công nghệ. Nhưng người tiêu dùng có quyền kỳ vọng vào những mẫu xe điện giá phải chăng. Tuy nhiên, để giữ giá bán ở mức thấp nhất có thể, cần nhập khẩu những loại pin rẻ nhất”, CEO Antonio Filosa của Stellantis và CEO Oliver Blume của Volkswagen cho biết.

Nói cách khác, pin Trung Quốc vẫn là yếu tố then chốt để đảm bảo giá xe điện ở mức dễ tiếp cận. Trung Quốc đang kiểm soát phần lớn chuỗi cung ứng pin toàn cầu, từ tinh luyện khoáng sản đến sản xuất thành phẩm.

Quốc gia này đặc biệt thống trị công nghệ pin lithium iron phosphate (LFP) - loại pin có chi phí rẻ nhất hiện nay. Lợi thế quy mô và tình trạng dư thừa công suất giúp Trung Quốc sản xuất pin với giá thấp hơn các đối thủ.

Dây chuyền sản xuất pin của Volkswagen tại Đức (Ảnh: Volkswagen).

Tại Mỹ, các nhà máy pin cũng đang bị trì hoãn hoặc thu hẹp quy mô, nhưng vì những lý do khác. Việc huỷ bỏ chính sách ưu đãi thuế 7.500 USD cùng các chính sách ủng hộ xe điện khác đã làm suy giảm nhu cầu pin.

Các nhà sản xuất ô tô như GM, Ford và Stellantis đã hủy bỏ một số dự án pin hoặc chuyển hướng nguồn lực sang lĩnh vực lưu trữ năng lượng tĩnh thay vì phục vụ xe điện. Ở Mỹ, pin xe điện Trung Quốc ít được sử dụng hơn do chịu mức thuế nhập khẩu cao.

Dù vậy, ngành công nghiệp pin tại Mỹ vẫn đang dần trưởng thành. Còn tại châu Âu, hệ sinh thái sản xuất pin cũng không hoàn toàn đình trệ.

Bộ phận pin PowerCo của Volkswagen đã tăng sản lượng tại nhà máy Salzgitter (Đức), với công suất đạt 20GWh/năm - đủ cung cấp pin cho khoảng 250.000 chiếc ô tô điện. Tuy nhiên, phần lớn thiết bị sản xuất vẫn phải nhập khẩu từ châu Á, chủ yếu là Trung Quốc, theo trang Automotive News.