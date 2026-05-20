VinFast VF 8 mới ra mắt: Treo thích ứng, đã có màn hình sau vô lăng

Sáng 20/5, VinFast chính thức ra mắt VF 8 thế hệ mới tại thị trường Việt Nam với nhiều nâng cấp đáng kể về công nghệ, thiết kế và vận hành. Xe chỉ có một phiên bản, với giá đề xuất 999 triệu đồng. Khách hàng đặt cọc sớm, trong thời gian từ ngày 27/5 đến ngày 3/6, sẽ được ưu đãi 51 triệu đồng, bên cạnh các chính sách chung đang được hãng áp dụng, như hỗ trợ 10% giá xe và miễn phí sạc pin đến ngày 10/2/2029.

Trong khi đó, thế hệ cũ có 2 phiên bản: Eco và Plus, với giá đề xuất 1,019 tỷ đồng và 1,199 tỷ đồng. Như vậy, thế hệ mới có giá bán thấp hơn 20-200 triệu đồng.

Dự kiến, lô xe đầu tiên sẽ đến tay khách hàng vào cuối tháng 7.

Theo hãng xe Việt, thế hệ mới của VF 8 được phát triển dựa trên triết lý "Dòng chảy công nghệ" (Tech Fluid). Phần đầu xe tạo điểm nhấn với mặt ca-lăng đen bóng trải rộng, kết hợp dải đèn định vị LED hình cánh chim đặc trưng. Hai bên có khe gió lớn. Đèn pha thiết kế mới có nét “dữ dằn” hơn so với thế hệ cũ.

Thiết kế hai bên sườn cũng góc cạnh hơn. Đường chân kính được vuốt cao dần về phía sau tạo cảm giác chiếc xe luôn ở trạng thái chuyển động. Đuôi xe có mảng màu đen lớn cùng đèn hậu LED hình cánh chim.

Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.701 x 1.872 x 1.670mm, với chiều dài cơ sở 2.840mm, cùng cấu hình 5 chỗ ngồi. Khoảng sáng gầm 170mm kết hợp cùng bộ la-zăng kích thước 19 inch. So với thế hệ cũ, xe ngắn hơn 49mm, hẹp hơn 62mm, và cao hơn 3mm. Chiều dài cơ sở ngắn hơn 110mm.

Nội thất của VF 8 thế hệ mới trực quan, hài hòa và đề cao công thái học. Điểm đáng chú ý nhất là sự bổ sung màn hình phía sau vô lăng. Đây là trang bị mà người dùng đã mong chờ từ lâu. Màn hình giải trí trung tâm kích thước 12,9 inch, nhỏ hơn loại 15,6 inch của thế hệ cũ.

Cần số được chuyển ra sau vô lăng, giúp không gian ở khu vực trung tâm thoáng đãng và có thêm nhiều hộc chứa đồ.

Xe trang bị hệ thống điều hòa tự động 2 vùng, tích hợp chức năng ion hóa không khí và bộ lọc Combi 1.0.

Ghế ngồi công thái học thiết kế thể thao. Ghế lái chỉnh điện 6 hướng kèm nhớ vị trí, hàng ghế hai có thể điều chỉnh độ ngả và gập phẳng tỷ lệ 60:40. Xe cũng được tích hợp trợ lý ảo hỗ trợ tiếng Việt đa vùng miền và hệ thống âm thanh 8 loa.

Mẫu SUV cỡ D của VinFast được phát triển trên hệ khung gầm hoàn toàn mới. Hệ thống treo tích hợp giảm chấn thích ứng FSD (Frequency Selective Dampers) trên cả trục trước và sau, có khả năng thay đổi linh hoạt độ cứng/mềm của phuộc theo tình trạng mặt đường.

VF 8 thế hệ mới sử dụng hệ thống điện - điện tử mới, được phát triển theo xu hướng xe điều khiển bằng phần mềm (Software Defined Vehicle - SDV). Toàn bộ kiến trúc và phần mềm điều khiển được thiết kế bởi các kỹ sư VinFast.

Đóng vai trò đầu não trong hệ thống điện - điện tử mới là kiến trúc máy tính trung tâm CVC (Central Vehicle Computer), chịu trách nhiệm phân tích và ra quyết định cao nhất trên xe, giúp việc xử lý và phản hồi lệnh từ người lái diễn ra nhanh và mượt hơn.

Động cơ điện trên VF 8 mới đặt ở cầu trước, cho công suất tối đa 228 mã lực và mô-men xoắn cực đại 330Nm, đi kèm 3 chế độ lái: Tiết kiệm, Thường và Thể thao. Pin dung lượng 60,13kWh, cho quãng đường tối đa 500km (chuẩn NEDC) sau một lần sạc đầy, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 10-70% trong chưa đầy 30 phút.

Ngoài ra, xe còn trang bị hệ thống quản lý nhiệt tích hợp (ITM - Integrated Thermal Management) do VinFast tự nghiên cứu, phát triển và đăng ký bản quyền sáng chế. Hệ thống này đóng vai trò như "trái tim và bộ não quản lý nhiệt" của xe, điều phối việc làm mát, sưởi ấm cho pin, động cơ, hệ thống điện và điều hòa khoang lái.

Tương tự VF 8 Plus thế hệ cũ, bản mới có sẵn gói công nghệ hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS), bao gồm các tính năng: hỗ trợ di chuyển trên đường cao tốc, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù và hệ thống camera 360 độ. VinFast VF 8 thế hệ mới hướng đến mục tiêu đạt chứng nhận an toàn 5 sao từ ASEAN NCAP.

Ảnh: VinFast