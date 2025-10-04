Xiaomi SU7 tự di chuyển không cần người lái, chủ xe tá hỏa đuổi theo

Trang CarNewsChina đưa tin, một chủ xe Xiaomi SU7 tại Sơn Đông (Trung Quốc) đã phản ánh chiếc xe của anh đột nhiên tự động di chuyển, dù không có người điều khiển. Vụ việc diễn ra vào ngày 30/9 và nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng trên các nền tảng mạng xã hội.

Chiếc Xiaomi SU7 đang ở vị trí đỗ bất chợt di chuyển (Nguồn: CarNewsChina).

Theo đoạn video từ camera giám sát được chủ xe cung cấp, chiếc Xiaomi SU7 được đỗ ở bên ngoài ngôi nhà, sau đó bất chợt kích hoạt và tự động di chuyển, khiến anh này “tá hỏa” đuổi theo.

Người dùng sau đó đã liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của Xiaomi. Đội ngũ hỗ trợ của hãng trả lời rằng hiện tượng này xảy ra có thể do điện thoại của anh đã vô tình kích hoạt chức năng khởi động từ xa.

Chủ xe này ngay lập tức phản bác, khẳng định rằng anh không hề dùng điện thoại ở thời điểm đó, và đoạn video trên là bằng chứng.

Trước vụ việc này, một số người am hiểu trong lĩnh vực công nghiệp ô tô Trung Quốc cho rằng bản ghi từ thiết bị Apple kết nối với tài khoản của chủ xe đã gửi lệnh thực hiện chức năng hỗ trợ đỗ xe tự động từ xa (Remote Parking Assist) tới chiếc Xiaomi SU7. Tính năng này giúp xe tự động ra/vào các điểm đỗ khi được kích hoạt qua ứng dụng điện thoại.

Xiaomi SU7 là mẫu xe có doanh số khá tốt tại Trung Quốc, với tổng cộng 339.421 chiếc được tiêu thụ, tính từ cuối năm 2023 đến hết tháng 8/2025 (Ảnh: Xiaomi).

Tuy nhiên, nhận định này gặp phải làn sóng chỉ trích, cho rằng hệ thống cần có các biện pháp đảm bảo an toàn để ngăn chặn phương tiện tự động di chuyển khi không có tài xế. Vụ việc này tạo nên nhiều tranh cãi tại Trung Quốc về tính an toàn và tin cậy của tính năng điều khiển từ xa của các mẫu xe thông minh.

Chủ xe của chiếc SU7 trên yêu cầu Xiaomi phải cung cấp toàn bộ tập tin ghi lại hoạt động của chiếc xe thay vì một đoạn trích nhỏ. Nhưng đến 3/10, hãng xe điện công nghệ này vẫn chưa đăng tải báo cáo điều tra nào liên quan đến vụ việc.

Trường hợp chiếc Xiaomi SU7 trên tuy không gây thiệt hại về người và tài sản, nhưng làm dấy lên nhiều lo ngại về tính an toàn. Đặc biệt khi SU7 đang vướng phải nhiều lùm xùm tại Trung Quốc, gần đây nhất là chiến dịch triệu hồi liên quan đến lỗi tự lái, với số lượng lên tới 110.000 chiếc.

Trước khi gặp lỗi liên quan đến hệ thống tự lái, nhiều chủ xe Xiaomi SU7 Standard Edition phản ánh rằng hệ thống tự động đỗ xe gặp lỗi, không nhận diện được chướng ngại vật và tự động tăng tốc, gây thiệt hại về tài sản (Ảnh chụp màn hình).

Những chiếc Xiaomi SU7 bị triệu hồi đều thuộc phiên bản tiêu chuẩn (Standard Edition), có nguy cơ gây mất an toàn khi sử dụng tính năng tự lái cấp độ 2 trên cao tốc. Cụ thể, khi kích hoạt tính năng này, hệ thống có thể không nhận diện, cảnh báo hay phản ứng đầy đủ với những tình huống giao thông bất thường.

Điều này gia tăng nguy cơ va chạm, nếu người lái không can thiệp kịp thời. Trước đó vào tháng 3, một chiếc Xiaomi SU7 Standard Edition từng gặp tai nạn nghiêm trọng tại Trung Quốc, dẫn đến 3 sinh viên đại học thiệt mạng. Theo điều tra của cơ quan chức năng, chiếc xe gặp nạn khi đang vận hành ở chế độ tự lái.