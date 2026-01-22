Xe điện Mazda bắt đầu giành khách của Nissan, Volkswagen

Mẫu xe điện đầu tiên của Mazda từng không tạo được sức hút tại thị trường châu Âu. Doanh số MX-30 ì ạch buộc hãng phải sớm khai tử mẫu crossover thuần điện này vào năm 2025. Ngay cả phiên bản mở rộng tầm hoạt động EREV, sử dụng động cơ xoay làm máy phát để sạc pin, cũng đã bị rút khỏi khu vực này.

Thay vào đó, Mazda triển khai thế hệ xe điện cỡ lớn mới với mối liên hệ kỹ thuật chặt chẽ với Trung Quốc. Nếu CX-6e phải đến mùa hè năm nay mới chính thức mở bán, thì Mazda 6e đã có mặt tại châu Âu từ tháng 9 năm ngoái.

Mẫu xe điện CX-6e (Ảnh: Motor1 Italy).

Thu hút khách hàng của Volkswagen và Nissan

Mẫu xe crossover cỡ trung này đã thu hút hơn 7.000 khách hàng chỉ trong chưa đầy 5 tháng kể từ khi ra mắt tại châu Âu. Được sản xuất tại Trung Quốc bởi liên doanh Changan-Mazda, Mazda 6e có nền tảng kỹ thuật liên quan trực tiếp đến Deepal L07, đồng thời sở hữu thiết kế liftback 5 cửa thực dụng hơn so với sedan 4 cửa truyền thống.

Ban đầu, Mazda dự đoán khoảng 80% người mua 6e sẽ là khách hàng cũ quay lại. Tuy nhiên, thực tế cho thấy hơn một nửa đến từ các thương hiệu khác. Trả lời Automotive News Europe, ông Martijn ten Brink, CEO Mazda châu Âu, cho biết mẫu xe này đặc biệt hấp dẫn với những khách hàng đã sử dụng xe điện và có nhu cầu nâng cấp lên phân khúc cao hơn.

Theo ông ten Brink, nhóm khách hàng này bao gồm cả những người từng sử dụng Volkswagen e-Golf. Họ bỏ qua ID.3 để chuyển thẳng lên Mazda 6e, qua đó tạo áp lực cạnh tranh với ID.7, mẫu xe điện có kích thước tương đương. Ngoài ra, một số doanh nghiệp cũng đang chuyển đổi đội xe từ Passat sang Mazda 6e, dù mẫu xe của Mazda không có biến thể wagon như Passat chạy xăng hay ID.7 chạy điện.

Dù vậy, Volkswagen nhiều khả năng không quá lo ngại trước việc mất một phần khách hàng. Báo cáo doanh số cho thấy lượng xe điện của hãng bán ra tại châu Âu đã tăng 49,1%, đạt khoảng 247.900 xe. Riêng mẫu ID.7 đạt doanh số khoảng 76.600 chiếc cho cả hai kiểu thân xe, tăng 133,9% so với cùng kỳ năm trước.

Với Mazda, đây vẫn là khởi đầu tích cực. Hãng đặt mục tiêu bán 40.000 xe điện tại châu Âu vào cuối năm nay, khi CX-6e chính thức gia nhập thị trường. Dù tại Trung Quốc cả bản liftback lẫn SUV đều có tùy chọn EREV, lãnh đạo Mazda châu Âu khẳng định sẽ không phân phối phiên bản này tại châu Âu. Nguyên nhân là chi phí cao khi các mẫu EREV vẫn phải chịu mức thuế 30% như xe điện thuần, trong khi chỉ phục vụ một phân khúc thị trường hạn chế.

Áp lực tín chỉ carbon

Mazda kỳ vọng 6e và CX-6e đạt doanh số đủ lớn để hãng không phải tiếp tục mua tín chỉ carbon. Việc vẫn phụ thuộc nhiều vào xe động cơ đốt trong khiến Mazda đối mặt nguy cơ bị phạt do vượt ngưỡng phát thải trung bình của danh mục sản phẩm, trong bối cảnh các tiêu chuẩn môi trường tại EU ngày càng siết chặt. Quyết định cho năm 2026 sẽ được đưa ra sau quý I, dựa trên nhu cầu thực tế đối với hai mẫu xe điện mới.

Ông Martijn ten Brink cho biết Mazda vẫn là hãng xe quy mô nhỏ, không thể vận hành theo mô hình của các tập đoàn lớn.

“Chúng tôi không có các bộ phận riêng biệt cho xe điện và xe động cơ đốt trong”, ông nói. Vì vậy, Mazda cần thêm thời gian để phát triển các mẫu xe điện trên nền tảng chuyên dụng. Tương tự, CX-5 phiên bản điện hóa sử dụng động cơ xăng Skyactiv-Z mới cùng hệ thống hybrid do Mazda tự phát triển cũng phải đến năm 2027 mới ra mắt.

Quyết định đưa 6e và CX-6e ra thị trường quốc tế thông qua đối tác Changan có thể khiến một bộ phận người hâm mộ trung thành không hài lòng, song đây được xem là bước đi thực dụng.

Các mẫu xe điện phát triển hoàn toàn bởi Mazda dự kiến chỉ xuất hiện vào cuối thập kỷ này, trong khi MX-30 trước đó không đáp ứng được kỳ vọng. Mazda khó có thể chờ đợi lâu hơn nếu muốn duy trì vị thế trong phân khúc xe điện đang tăng trưởng nhanh tại châu Âu.

Việc sở hữu hai mẫu xe điện mang dấu ấn Trung Quốc có thể khiến một số khách hàng dè dặt, nhưng mối liên kết với Changan không phải yếu tố quyết định. Việc dùng chung nền tảng hay chia sẻ công nghệ vốn phổ biến trong ngành ô tô, và Mazda nhiều khả năng đã tính toán kỹ để bảo đảm rằng 6e và CX-6e vẫn phù hợp với thị trường châu Âu, bất chấp xuất xứ và mức thuế cao đi kèm.