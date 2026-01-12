SUV điện rẻ nhất của Kia ra mắt, đi tối đa 450 km/lần sạc

Kia EV2 vừa ra mắt khách hàng toàn cầu thông qua Triển lãm Ô tô Brussels (Bỉ). SUV điện nhỏ nhất của Kia sẽ hướng đến những người lần đầu chọn ô tô điện nói chung và thương hiệu Hàn Quốc nói riêng. EV2 sẽ tham gia phân khúc B cùng Ford Puma Gen-E, Jeep Avenger Electric, Skoda Epiq, Renault 5, Nissan Micra…

Tuy vậy, với số đo dài x rộng x cao đạt 4.060 x 1.800 x 1.575(mm) và trục cơ sở 2.565mm, xe chỉ lớn hơn VinFast VF 5 và Toyota Raize (đều hạng A) đôi chút. Đặt cạnh Kia Sonet, EV2 ngắn hơn 60mm, thấp hơn 67mm và có trục cơ sở dài hơn 65mm. La-zăng hợp kim 16 hoặc 18 inch (tùy phiên bản); hệ thống treo MacPherson phía trước, thanh xoắn phía sau phổ biến trong tầm giá.

Kế thừa ngôn ngữ thiết kế từ “đàn anh” EV3 và EV5, song EV2 trông vuông vức và cơ bắp hơn hẳn. Hãng giữ lại hầu hết các chi tiết từ bản concept, trong đó có cụm đèn LED “bản đồ sao” đặt dọc, kéo dài lên nắp ca-pô và tấm ốp giả nhôm nổi khối trên cản trước nhựa sần. Hốc hút gió trung tâm đóng/mở tự động cải thiện tính khí động học, từ đó mở rộng phạm vi di chuyển sau mỗi lần sạc.

Nhìn từ thân xe, kiểu dáng tổng thể của “tân binh” này tựa viên xúc xắc, tối ưu hóa không gian bên trong. Những đường gân dập nổi thẳng tắp, cửa sổ vát lên trên, cột D dày dặn, loạt điểm nhấn đen bóng và mảng ốp trên hốc lốp, cánh cửa to bản cùng lúc tôn thêm vẻ năng động cho chiếc SUV đô thị. Tay nắm cửa tự động thu vào khi phương tiện lăn bánh, hạn chế độ cản gió.

Đèn hậu LED nhỏ gọn được đẩy ra rìa, kết hợp với vùng gắn biển số hạ thấp và cần gạt nước ẩn dưới đuôi gió tạo ra một đuôi xe sạch sẽ, thanh thoát. Tuy nhiên, vị trí đặt đèn kéo theo rủi ro hư hại do va quệt lớn hơn thường lệ. Hệ thống cảm biến trước, sau và bên hông hỗ trợ tài xế xoay trở ở nơi chật hẹp.

Trả thêm tiền cho phiên bản GT-Line, khách hàng sẽ nhận về một chiếc EV2 thể thao hơn với ba-đờ-sốc cách điệu đồng màu thân xe, hốc hút gió phía trước màu đen bóng và bộ mâm 19 inch lớn nhất nhóm xe hạng B. Vô-lăng của biến thể này sẽ có ba chấu thay vì hai chấu như trên bản thường.

Nội thất của mẫu SUV điện dễ tiếp cận nhất nhà Kia không tỏ ra rẻ tiền. Nhiều bề mặt được bố trí vải mềm và đèn viền nội thất LED đa sắc, đảm bảo độ thoáng đãng và thực dụng. Tương tự Tasman và Seltos 2026, nhà sản xuất đưa cụm ba màn hình liền khối lên EV2: bảng đồng hồ 12,3 inch, màn hình cảm ứng 5,3 inch điều khiển điều hòa và màn hình trung tâm 12,3 inch kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, hỗ trợ cập nhật từ xa (OTA).

Hệ thống thông tin-giải trí ccNC Lite của EV2 bị cắt giảm một số tính năng được cho là không cần thiết so với ccNC trên các sản phẩm Hyundai và Kia “xịn” hơn, nhằm đạt mức giá cạnh tranh. Tổ hợp phím cảm ứng lực cho hệ thống âm thanh và phím vật lý cho hệ thống điều hòa dễ thao tác. Cần số điện tử được dời lên cột lái giống Santa Fe, nhường chỗ cho các ngăn chứa đồ thông minh ở bệ trung tâm dạng hai tầng.

Tiêu biểu trong danh sách trang bị bao gồm 8 loa Harman Kardon, điều hòa tự động hai vùng độc lập, phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold, cửa sổ trời, sạc không dây, chìa khóa kỹ thuật số Digital Key 2.0 (dùng điện thoại để mở/khóa cửa và khởi động xe)... Trên bản cao cấp nhất, hàng ghế đầu tiên tích hợp tính năng thông gió/sưởi ấm, riêng ghế lái chỉnh điện 10 hướng, nhớ hai vị trí. Kính hàng ghế trước là loại hai lớp cách âm.

Bên cạnh cấu hình 5 chỗ, chiếc B-SUV được bổ sung tùy chọn 4 chỗ, cho phép thay đổi độ ngả lưng và tiến/lùi linh hoạt. Khoảng sáng đầu gối lên đến 958mm, tốt nhất phân khúc. Mặt sàn phẳng giúp hành khách ra/vào xe thuận tiện hơn. Các tiện nghi tại hàng ghế sau ở mức đầy đủ so với tầm tiền: cửa gió điều hòa, cặp cổng sạc USB-C, ổ cắm 220V và các điểm treo áo khoác.

Đẩy ghế hết cỡ về trước, dung tích khoang hành lý tăng lên 403 lít. Thông số của bản 5 chỗ là 362 lít. Người dùng có thể tháo sàn cốp nếu cần chở những vật cao. Cốp trước 15 lít chỉ nhét vừa bộ sạc di động theo xe. Đáng tiếc, EV2 chưa có cửa hậu chỉnh điện.

Khả năng bảo vệ người lái và hành khách được chú trọng, thể hiện qua loạt tính năng ADAS như kiểm soát hành trình thích ứng có Stop & Go, hỗ trợ định tâm làn đường, hỗ trợ phòng ngừa va chạm trước/sau/hai bên thân xe, cảnh báo mở cửa an toàn, camera 360 độ hỗ trợ giám sát điểm mù… Chủ xe thậm chí có thể điều khiển EV2 tiến/lùi bằng nút bấm trên chìa khóa từ bên ngoài - tính năng độc nhất trong phân khúc.

EV2 có khả năng chạy tối đa 448km sau mỗi lần sạc đầy khi được trang bị cụm pin NMC 61kWh. Chuyển sang bản LFP 42,2kWh, tầm hoạt động giảm xuống 317km. Nhà sản xuất chưa công bố thông số sức mạnh của hệ thống mô-tơ điện dẫn động cầu trước. Chỉ biết rằng, chiếc xe đô thị này có khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 8,7 hoặc 9,5 giây (tùy phiên bản) và tốc độ tối đa 161km/h.

Người dùng chỉ mất 30 phút để sạc từ 10-80% với trụ sạc nhanh DC. Mức nhận sạc AC cũng lên tới 22kW, rút ngắn thời gian nạp 0-100% xuống 3 tiếng. Đáng chú ý, EV2 có thể hòa vào mạng lưới điện khu vực nhờ tính năng “sạc ngược” V2G (Vehicle-to-Grid) - biến thể nâng cao của V2L, góp phần ổn định nguồn năng lượng tại chỗ hoặc trở thành nguồn thu nhập cho khách hàng bằng việc bán điện.

Người tiêu dùng Anh có thể mua Kia EV2 từ mùa hè năm nay với 5 phiên bản. Giá khởi điểm dự kiến là khoảng 24.000 bảng Anh (tương đương 814 triệu đồng), trong khi bản cao nhất có khả năng vượt mốc 30.000 bảng Anh (1,02 tỷ đồng). Kia chưa xác nhận việc mẫu xe gầm cao cỡ nhỏ này sẽ được phân phối tại các thị trường khác như Đông Nam Á.

Ảnh: Kia