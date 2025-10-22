Vượt mặt Mercedes, Toyota trở thành thương hiệu ô tô đắt giá nhất hành tinh

Interbrand - công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực tư vấn chiến lược thương hiệu - vừa công bố bảng xếp hạng 100 thương hiệu giá trị nhất hành tinh năm 2025 (Best Global Brands 2025).

Trải qua 26 năm, “Best Global Brands” của Interbrand trở thành một trong những thước đo uy tín nhất, được đông đảo doanh nghiệp và đơn vị truyền thông quốc tế sử dụng nhằm đánh giá vị thế của thương hiệu.

Với ngành công nghiệp ô tô, top 100 năm nay chứng kiến sự đi xuống của nhiều “ông lớn” như Audi, Honda, Nissan, Porsche hay Volkswagen. Tuy vậy, Interbrand cho biết một số hãng “đã chứng minh được khả năng phục hồi trước loạt khó khăn của thị trường”.

Toyota là “gương mặt” điển hình với giá trị lên tới 74,2 tỷ USD - tăng 2% so với năm 2024, tiếp tục dẫn đầu nhóm các thương hiệu ô tô. Đây là năm thứ 5 liên tiếp nhà sản xuất đến từ Nhật Bản ghi nhận mức tăng trưởng kể từ sau đại dịch COVID-19, thể hiện khả năng thích ứng với những biến động khó lường trên mặt trận kinh doanh.

Toyota xếp thứ 6 trong top 100 cái tên đắt giá nhất kể từ năm 2022 đến nay, vượt mặt Coca-Cola thường nằm ở vị trí này trước đó (Ảnh: Toyota).

Interbrand định giá dựa vào ba yếu tố: hiệu suất tài chính, vai trò của thương hiệu trong quá trình quyết định của người tiêu dùng, sức mạnh thương hiệu (khả năng tạo ra lòng trung thành với thương hiệu, từ đó tạo ra nhu cầu và lợi nhuận bền vững trong tương lai).

Xếp sau Toyota là Mercedes-Benz với 50,1 tỷ USD và BMW với 46,8 tỷ USD, giảm tương ứng lần lượt 15% và 10% so với năm ngoái.

Hãng xe thuần điện duy nhất trong top 25 là Tesla, tụt hẳn 13 hạng và đánh mất tới 35% giá trị thương hiệu (còn 29,5 tỷ USD) so với kỳ xếp hạng trước. Nguyên nhân chủ yếu đến từ doanh số sụt giảm và mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt trên sân chơi xe điện.

Theo Interbrand, sự dẫn đầu của Toyota có một phần đóng góp không nhỏ từ dải sản phẩm đồ sộ trên toàn cầu cùng loạt bước tiến quan trọng trong việc phát triển ô tô thân thiện với môi trường (Ảnh: Toyota).

Bên cạnh việc giữ vững vị trí trong top 100, Toyota còn xác lập kỷ lục doanh số trong năm nay. Theo báo cáo chính thức, Toyota và Lexus đã bán được tổng cộng hơn 5,1 triệu xe trong 6 tháng đầu năm 2025 trên toàn thế giới, nhiều hơn 5,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, mảng xe điện hóa các loại (HEV, PHEV, BEV...) chiếm gần một nửa với hơn 2,49 triệu xe - tăng tới 19,1%. Kết quả này chứng minh phần nào tính đúng đắn của chiến lược tiếp cận đa chiều (Multi-Pathway) mà Toyota theo đuổi, hướng đến mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050.

Giữa lúc nhiều thương hiệu “tất tay” với xe thuần điện, Toyota lựa chọn phương thức tiếp cận đa chiều khi phát triển đồng thời cả xe hybrid, xe điện, xe dùng pin nhiên liệu…, đảm bảo cung cấp sản phẩm đáp ứng đúng điều kiện và nhu cầu ở từng thị trường, từng thời điểm.

Mới đây, Toyota Motor Corporation và công ty khai khoáng Nhật Bản Sumitomo Metal Mining đã ký thỏa thuận đẩy nhanh việc đưa các vật liệu cực dương (cathode materials) cho pin thể rắn vào chế tạo hàng loạt. Hãng lộ rõ tham vọng dẫn đầu về công nghệ pin thể rắn cho xe điện qua nhiều động thái, hướng đến mục tiêu thương mại hóa pin mới trong giai đoạn 2027-2028.

Toyota hứa hẹn pin thể rắn thế hệ đầu tiên sẽ cung cấp quãng đường di chuyển lên đến hơn 1.000km/lần sạc, chỉ mất 10 phút để sạc từ 10% lên 80% (Ảnh: Toyota).

Tại nhiều khu vực bao gồm Việt Nam, Toyota tiếp tục mở rộng dải sản phẩm hybrid tự sạc (HEV) phù hợp với điều kiện sử dụng thực tế. Nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới đánh giá xe HEV giúp hạn chế CO2 mà không phụ thuộc cơ sở hạ tầng, không ảnh hưởng đến thói quen của người dùng.

Cuối tháng 9, ông Nakano Keita, Tổng giám đốc Toyota Việt Nam (TMV), xác nhận công ty sẽ chi hơn 360 triệu USD (khoảng 9.500 tỷ đồng) nhằm nâng cấp trụ sở, nhà máy và mở dây chuyền lắp ráp ô tô hybrid đầu tiên tại nhà máy ở Phú Thọ (Vĩnh Phúc cũ). Nước đi này được kỳ vọng sẽ củng cố ngôi đầu của Toyota trong cuộc đua doanh số xe hybrid tại nước ta.

Theo báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tính đến hết tháng 9/2025, thị trường đã tiêu thụ 9.785 xe xăng lai điện các loại, tăng 73% so với cùng kỳ năm ngoái.

Toyota dẫn đầu với 5.654 xe - tương đương 58% thị phần, bỏ xa Honda (2.218 xe) và Suzuki (1.845 xe). Innova Cross và Corolla Cross là hai xe trang bị động cơ xăng kết hợp điện bán chạy nhất toàn thị trường, lần lượt đạt 2.111 chiếc và 1.953 chiếc.