“Đàn anh” Mazda CX-8 đến Đông Nam Á, tiết kiệm xăng hơn cả Honda Vision

Bên cạnh CX-60, Mazda còn giới thiệu CX-80 đến khách hàng Malaysia. Xe có duy nhất phiên bản 2.5G PHEV AWD High Plus, giá bán 311.610 Ringgit (tương đương 1,88 tỷ đồng) đắt hơn hẳn Hyundai Santa Fe bản 2.5L tăng áp “xịn” nhất (270.000 Ringgit - khoảng 1,63 tỷ đồng).

CX-80 được phát triển cho các thị trường như châu Âu hay Nhật Bản, sở hữu kích thước “khiêm tốn” hơn CX-70, CX-90 vốn hướng đến khu vực Bắc Mỹ.

Tương tự bộ đôi CX-5 và CX-8, một số người ví CX-80 như CX-60 được phóng to. Cụ thể, mẫu xe ba hàng ghế dài hơn 255mm và cao hơn 22mm so với CX-60, đạt chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.995 x 1.890 x 1.705mm.

Chiều dài cơ sở tăng 250mm lên 3.120mm, vượt qua cả SUV hạng sang cỡ lớn BMW X7 (3.105mm).

Từ góc chính diện, người nhìn có thể phân biệt giữa CX-80 và CX-60 thông qua khe dẫn gió góc cạnh hơn ở hai góc cản trước (Ảnh: Paultan).

Giữ lại hầu hết đặc điểm thiết kế của CX-60, Mazda vẫn không quên tạo khác biệt cho ngoại thất CX-80. Điều này thể hiện rõ ở độ bề thế của thân xe, với cánh cửa sau kéo dài, cửa sổ cỡ lớn cho hàng ghế cuối cùng và viền mạ crôm thêm phần to bản.

Ngoài ra, cản trước/sau, ốp gương chiếu hậu hay cua lốp được sơn đen bóng hoặc đồng màu thân xe, trông chỉn chu và cao cấp hơn dạng nhựa đen sần trên CX-60. Cặp ống xả kép đối xứng hai bên bị lược bỏ, màu sơn vàng đồng được “thửa riêng” cho CX-80.

Nổi bật trong danh sách trang bị bao gồm đèn pha LED thích ứng tự động, đèn hậu LED, gạt mưa tự động, cốp điện đóng/mở rảnh tay, 8 cảm biến xung quanh xe và camera 360 độ tích hợp tính năng quan sát “xuyên gầm”. Kích cỡ mâm 20 inch đi kèm lốp 235/50 R20 giống mẫu xe “đàn em” CX-60, song hãng đã thay đổi kiểu dáng và cách hoàn thiện.

Đuôi xe “gù” gợi nhớ đến Honda CR-V đời 2013-2017, có tác dụng tối ưu không gian bên trong (Ảnh: Paultan).

Sự tương đồng tiếp tục được thể hiện ở khu vực táp-lô, từ lối bày trí cho đến tiện nghi. Đối diện người lái tiếp tục là vô-lăng ba chấu kiểu mới có lẫy chuyển số và chỉnh điện 4 hướng, bảng đồng hồ điện tử 12,3 inch và màn hình HUD.

Màn hình trung tâm 12,3 inch được điều khiển chủ yếu bằng núm xoay quen thuộc trên cụm “yên ngựa”. Tính năng điều khiển cảm ứng chỉ khả dụng khi kết nối Apple CarPlay (không dây) hoặc Android Auto (có dây).

Phục vụ tài xế và hành khách còn có dàn 12 loa Bose, điều hòa tự động ba vùng độc lập, sạc không dây, gương chiếu hậu chống chói tự động, cửa sổ trời toàn cảnh, 7 túi khí và loạt tính năng trợ lái tiên tiến i-Activsense (kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, phanh khẩn cấp tự động trước/sau,...).

Hàng ghế trước chỉnh điện 10 hướng và có tính năng thông gió, sưởi ấm, riêng ghế lái tích hợp bộ nhớ 2 vị trí và tính năng tự động căn chỉnh theo thể trạng người ngồi.

Nội thất CX-80 bọc da Nappa và vải mịn, phối tông màu nâu-đen sang trọng (Ảnh: Paultan).

Tại Malaysia, chiếc SUV “cận sang” chỉ có 6 chỗ ngồi, trong đó hàng ghế thứ hai được lắp cặp ghế độc lập cùng bệ tỳ tay trung tâm tích hợp nhiều ngăn chứa đồ.

Hành khách tại đây có thể kích hoạt tính năng thông gió, sưởi ấm ghế thông qua cụm điều khiển vùng điều hòa thứ ba. Rèm che nắng hai bên chỉnh tay.

Với trục cơ sở dài hơn CX-8 tới 190mm, không bất ngờ khi CX-80 cung cấp không gian hàng ghế thứ ba rộng rãi hơn đáng kể. Khoảng cách giữa ghế và sàn xe tương đối tốt, đảm bảo tư thế ngồi tự nhiên. Các cửa gió điều hòa và cổng sạc USB-C xuất hiện ở cả hai hàng ghế.

Cốp rộng 258-1.971 lít, tùy cấu hình sắp xếp ghế. So với CX-60, xe không còn lốp dự phòng.

Điểm trừ là thao tác tiến/lùi hàng ghế giữa vẫn chỉnh cơ, trong khi Santa Fe đã sở hữu tính năng chỉnh điện toàn phần (Ảnh: Paultan).

Về khả năng vận hành, động cơ plug-in hybrid (lai điện có cắm sạc) e-Skyactiv PHEV được cấu thành từ máy xăng 2.5L (189 mã lực, 261Nm) và một mô-tơ điện (172 mã lực, 270Nm), cho công suất kết hợp 323 mã lực và sức kéo lên đến 500Nm. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình chỉ 1,6 lít/100km (quy chuẩn WLTP), thấp hơn cả xe tay ga Honda Vision (1,82 lít/100km)

Sức mạnh được truyền xuống mặt đường thông qua hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian, đưa thân hình nặng hơn 2,2 tấn tăng tốc từ 0-100km/h chỉ trong 6,8 giây. Bộ pin lithium-ion 17,8kWh cho phép CX-80 chạy tối đa 65km ở chế độ thuần điện.

Người lái có thể chọn ba chế độ lái khác là Thông thường, Thể thao và Off-road. Phanh đĩa thông gió trên bốn bánh và hệ thống treo tay đòn kép phía trước, liên kết đa điểm phía sau cùng hệ thống kiểm soát thân xe chủ động KPC giống CX-60.

Thời gian nạp 0% lên 100% với bộ sạc AC 7,2kW là 2,5 tiếng (Ảnh: Paultan).

Chưa có thông tin về việc nhóm sản phẩm Large Product của Mazda - bao gồm CX-60 và CX-80 - sẽ được đưa về Việt Nam.

Trong khi đó, CX-8 (949 triệu-1,149 tỷ đồng) có doanh số không quá ấn tượng nhưng tương đối ổn định trong nhóm xe cỡ trung 7 chỗ, khung gầm liền khối tại Việt Nam. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2025, đã có 1.595 xe CX-8 đến tay khách hàng, kém đôi chút so với Hyundai Santa Fe (1.769 xe) và bỏ xa Kia Sorento (587 xe).

Vị trí chủ lực của thương hiệu Nhật Bản vẫn thuộc về CX-5 với 9.995 xe, lọt top 3 ô tô xăng/dầu bán chạy nhất toàn thị trường.