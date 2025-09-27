“Bé hạt tiêu” Microlino lần đầu về châu Á: 2 chỗ, sạc đầy đi được 228km

Trang Paultan đưa tin, Microlino 2.0 mới đây đã được giới thiệu tại Malaysia. Đây cũng là thị trường đầu tiên ở châu Á đón nhận sản phẩm này. Mẫu xe điện cỡ nhỏ được phát triển bởi công ty Micro Mobility Systems có trụ sở tại Zurich (Thụy Sĩ), nhưng được sản xuất tại Turin (Italia).

Microlino 2.0 đang được mở bán tại một số thị trường châu Âu, lần đầu ra mắt thế giới vào năm 2016 dưới dạng xe ý tưởng (concept) (Ảnh: Paultan).

Sở hữu bốn bánh, vô-lăng, đèn chiếu sáng, cửa sổ và cần gạt nước, song Microlino không được xếp vào dạng ô tô tại châu Âu. Mẫu xe này được định vị ở phân khúc quadricycle, tạm gọi là xe bốn bánh, nên cũng không chịu những quy định nghiêm ngặt về an toàn như xe hơi.

Từ dạng xe ý tưởng, Microlino ra mắt phiên bản đầu tiên là 1.0 nhưng gặp vướng mắc liên quan tới thủ tục pháp lý. Hãng phải thiết kế lại toàn bộ và ra đời bản 2.0, được coi là bản thương mại chính thức, mở bán rộng rãi từ tháng 9/2021.

Microlino 2.0 dài 2.519mm, rộng 1.473mm và cao 1.501mm. Kích thước này còn nhỏ hơn mẫu Wuling Mini EV đang mở bán tại Việt Nam (Ảnh: Paultan).

Trên phiên bản 2.0, Microlino sở hữu bộ khung dạng liền khối (unibody) thay vì khung hình ống như bản 1.0. Theo Micro Mobility Systems, sự thay đổi này giúp cải thiện độ cứng vững, từ đó gia tăng sự an toàn; ngoài ra hệ thống giảm xóc cũng được chuyển sang dạng MacPherson thay vì kết cấu cần đẩy thô sơ.

Tuy nhiên, Microlino 2.0 chỉ có một cửa ra/vào ở phía trước thay vì hai bên hông như ô tô thông thường nên trong trường hợp xảy ra va chạm, tính an toàn của người dùng có phần bị thu hẹp. Điều này đặc biệt nguy hiểm nếu xe đâm trực diện.

Microlino 2.0 có hai chỗ ngồi nhưng dường như vẫn tương đối chật với hai người trưởng thành (Ảnh: Paultan).

Tại thị trường quốc tế, Microlino 2.0 có hai phiên bản là Lite và Spiaggina, trong đó Spiaggina là biến thể giới hạn với phần trần xe có thể gấp gọn (convertible). Phiên bản Lite (cũng là bản được giới thiệu tại Malaysia) có động cơ điện yếu hơn.

Xe được trang bị động cơ điện đặt ở phía sau, sản sinh công suất tối đa 16,7 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 118Nm, cho khả năng tăng tốc 0-50km/h trong 5 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa là 90km/h. Bộ pin đi kèm có dung lượng 15kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 228km, theo tiêu chuẩn WLTP.

Microlino 2.0 có giá khởi điểm quy đổi từ 529 triệu đồng tại thị trường châu Âu (Ảnh: Paultan).

Về trang bị, Microlino 2.0 có dải đèn LED trước/sau, đèn chiếu sáng trước được tích hợp vào gương chiếu hậu, đem lại một diện mạo khá lạ mắt. Nội thất của xe khá đơn giản, phần táp-lô gắn liền với cửa xe có hai màn hình: một là cụm đồng hồ cung cấp thông tin, hai là màn hình của hệ thống điều hòa.

Mẫu xe điện siêu nhỏ này không có hệ thống giải trí nhưng có một thanh nhôm được làm gồ lên, cho phép người dùng gắn điện thoại hoặc các loại loa Bluetooth. Chi tiết này cũng được sử dụng làm tay nắm để đóng cửa.

Nội thất của Microlino 2.0 khá cơ bản. Tại một số thị trường, dòng xe này còn không yêu cầu bằng lái (Ảnh: Paultan).

Nếu về Việt Nam, Microlino 2.0 sẽ có giá không rẻ. Tuy nhiên, thiết kế độc lạ của “bé hạt tiêu” này vẫn hứa hẹn thu hút được một lượng khách hàng “chịu chơi” nhất định.

Tại Việt Nam, phân khúc xe điện mini đang nhận được nhiều sự quan tâm của người dùng, với sản phẩm nổi bật như VinFast VF 3. Mẫu SUV điện mini đến từ thương hiệu Việt có giá bán 299 triệu đồng, tiêu thụ được tổng cộng 28.704 chiếc trong 8 tháng đầu năm.