Vụ cháy xe S450: Ca sĩ Duy Mạnh rút đơn kiện Mercedes-Benz Việt Nam

Ca sĩ Duy Mạnh cho biết, ban đầu anh giữ im lặng trước sự việc cháy xe và cách giải quyết của hãng vì muốn giữ cho doanh nghiệp, nhưng nhận thấy thái độ, cách giải quyết của hãng đối với khách hàng khi xảy ra sự cố như vậy là chưa thỏa đáng, nên anh kiện để mọi người hiểu rõ sự việc.

Ảnh chụp hiện trường vụ cháy xe Mercedes của ca sĩ Duy Mạnh tại bãi để xe của chung cư ở TPHCM vào ngày 15/2/2023 (Ảnh: FBNV).

Anh đặt dấu hỏi về trách nhiệm của hãng đối với những thiệt hại của khách hàng dù khách hàng đã áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho chính mình cũng như hạn chế phát sinh các thiệt hại liên quan, ảnh hưởng đến đời sống của người dân xung quanh.

Khi sự việc đã được nhiều người biết đến, nam ca sĩ xét thấy không cần kiện nữa, nên cho biết sẽ rút đơn kiện. Anh mong mọi người biết tự bảo vệ mình và đưa ra sự lựa chọn phù hợp khi mua xe.

Trước đó, sự việc trở nên ồn ào khi nam ca sĩ chia sẻ trên trang Facebook cá nhân vào ngày 22/4 về nguyên nhân và việc giải quyết hậu quả của vụ cháy chiếc Mercedes-Benz S450 của anh cách đây hai năm.

Anh cho biết, sau gần một tháng nằm tại bãi xe ngoài trời, chiếc xe đã được bàn giao lại cho chủ nhân với kết luận của công an là xe bị cháy do chập điện.

Trước thông tin này, công ty bảo hiểm đã chủ động liên hệ và đền bù cho nam ca sĩ 2,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi giám định lại, ca sĩ Duy Mạnh nói rằng hãng kết luận nguyên nhân cháy do loài gặm nhấm, vì có phân chuột và rác trong xe.

Chi tiết gây tranh cãi nhất khi đó là câu nói: "Con chuột chịu trách nhiệm hình sự" mà ca sĩ Duy Mạnh chia sẻ là do đại diện bên bán xe trả lời cho băn khoăn của anh về việc nếu không may xe bốc cháy và lan ra những xe khác, rồi cháy chung cư, thì ai sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự.

Ngày 24/4, Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) đã có phản hồi chính thức, xác nhận sự cố cháy xe xảy ra vào ngày 15/2/2023 và kết quả kiểm tra xe cho thấy đã có sự xâm nhập của loài gặm nhấm vào trong xe.

Sự cố cháy được xác định là do dây điện trong khoang động cơ bị quá nhiệt, do loài gặm nhấm đã gây hư hỏng trước đó. Sự cố này là do tác nhân bên ngoài. Không phát hiện bất kỳ lỗi kỹ thuật hay khiếm khuyết nào từ sản phẩm.

Công ty cũng khẳng định không liên quan đến phát ngôn gây tranh cãi. "Câu nói: "Con chuột chịu trách nhiệm hình sự" không phải phát ngôn chính thức từ Mercedes-Benz Việt Nam hay từ bất kỳ nhân viên nào của hãng", công ty cho biết.