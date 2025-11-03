Volkswagen Teramont bản “chủ tịch” tăng giá tại Việt Nam

Giới tư vấn bán hàng chia sẻ, từ đầu tháng 11, Volkswagen Teramont President được điều chỉnh giá bán lẻ đề xuất tăng 89 triệu, từ 2,399 tỷ lên mức 2,488 tỷ đồng. Thông tin này gây bất ngờ, trong bối cảnh thị trường đang có xu thế “chạy đua” ưu đãi.

Tăng giá nhưng Teramont President không được bổ sung trang bị. Hãng xe Đức không lý giải sự điều chỉnh này nhưng theo giới chuyên gia, nguyên nhân có thể đến từ sự biến động của tỷ giá.

Volkswagen Teramont President được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc (Ảnh: Đại lý Volkswagen).

Trong phân khúc SUV cỡ E, Ford Explorer đã tạm ngừng kinh doanh. Volkswagen Teramont President vẫn sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh từ Hyundai Palisade có giá bán dễ tiếp cận hơn (1,469-1,589 tỷ đồng).

Không chỉ vậy, mẫu xe Hàn Quốc còn liên tục được giảm giá tới 200 triệu đồng trong vài tháng gần đây. Sau khi trừ khuyến mại, giá bán thực tế của Palisade đang rẻ bằng nửa so với giá bán mới của Teramont bản “chủ tịch”.

Volkswagen Việt Nam không công bố doanh số hàng tháng nhưng theo chia sẻ của tư vấn bán hàng, Teramont President là sản phẩm đặc thù nên kén khách. Chủ lực doanh số của hãng xe Đức vẫn đang là mẫu MPV cỡ lớn Viloran. Mẫu xe bán chạy thứ hai là Teramont X (SUV cỡ E với 5 chỗ).

Nội thất của Volkswagen Teramont President (Ảnh: Đại lý Volkswagen).

Giá bán mới có thể tạo thêm thách thức cho Volkswagen Teramont President trong thời gian tới. Phía đại lý chia sẻ, người dùng quan tâm SUV 6-7 chỗ của Volkswagen vẫn có xu hướng nghiêng về mẫu Teramont Limited (2,138 tỷ đồng), nhờ xuất xứ nhập Mỹ và đang có ưu đãi giảm trực tiếp 50 triệu đồng.

Với giá bán cao hơn, Volkswagen Teramont President sở hữu hàm lượng trang bị tốt hơn Teramont Limited. Đặc biệt, hàng ghế thứ 2 của Teramont President có thiết kế kiểu thương gia với bệ đỡ chân chỉnh điện, bệ tì tay riêng biệt.