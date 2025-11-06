Ô tô "đua" ưu đãi: Xpander còn dưới 500 triệu, Santa Fe giảm tới 170 triệu

Bước vào dịp mua sắm cuối năm, “cuộc đua” ưu đãi tại thị trường ô tô Việt Nam có xu hướng bùng nổ mạnh mẽ. Trong tháng 11, nhiều sản phẩm được nhà phân phối gia tăng khuyến mại, đem lại một mức giảm lớn hơn tháng trước.

Toyota Camry

Mẫu sedan hạng D này là sản phẩm duy nhất được hãng xe Nhật Bản gia tăng ưu đãi trong tháng 11. Theo đó, Toyota Camry được nhà phân phối hỗ trợ tới 100% lệ phí trước bạ, thay vì mức 50% như tháng 10, quy đổi thành mức giảm như sau:

Phiên bản Giá niêm yết Mức giảm Giá ưu đãi 2.0Q 1.220.000.000 122.000.000 1.098.000.000 2.5 HEV Mid 1.460.000.000 146.000.000 1.314.000.000 2.5 HEV Top 1.530.000.000 153.000.000 1.377.000.000

Chi tiết ưu đãi của Toyota Camry trong tháng 11 (Đơn vị: Đồng).

Sau khi áp dụng khuyến mại, giá bán thực tế của Toyota Camry vẫn đắt nhất phân khúc sedan hạng D. Theo giới chuyên gia, việc hãng gia tăng ưu đãi cho Camry là cần thiết trong bối cảnh sức tiêu thụ của mẫu xe này đang chững lại, sụt giảm liên tục trong nửa năm (từ tháng 4 đến tháng 9).

Dù giảm tiêu thụ, song Toyota Camry vẫn đang là sản phẩm “hút” khách nhất tại phân khúc sedan hạng D (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Các mẫu xe còn lại trong danh sách khuyến mại của Toyota Việt Nam vẫn giữ nguyên ưu đãi lệ phí trước bạ trong tháng 11. Trong đó, Vios, Veloz Cross và Avanza Premio được hãng ưu đãi 100%; Yaris Cross, Corolla Cross và Hilux chỉ được hỗ trợ 50%.

Mitsubishi Xpander MT

Phần lớn chương trình khuyến mại của Mitsubishi Việt Nam trong tháng 11 vẫn giữ nguyên, chỉ trừ ưu đãi của Xpander MT thuộc phom đời cũ (bản tiêu chuẩn số sàn). Theo đó, biến thể này được nâng mức hỗ trợ lệ phí trước bạ từ 50% lên 100%, áp dụng cho xe được sản xuất trong năm 2024 (VIN 2024).

Ưu đãi này quy đổi thành mức giảm 56 triệu đồng, đồng thời khách hàng còn được tặng 1 năm bảo hiểm vật chất và 1 camera lùi. Tại một số đại lý, người dùng được giảm thêm 8 triệu đồng nếu không lấy gói bảo hiểm, giúp giá bán thực tế của Mitsubishi Xpander MT VIN 2024 hạ từ 560 triệu xuống 496 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander MT được lắp ráp trong nước (Ảnh: Đại lý Mitsubishi).

Thêm thông tin về chương trình khuyến mại tháng 11 của Mitsubishi Việt Nam: mẫu bán tải Triton, Attrage và Xforce (trừ bản Exceed) được hỗ trợ 50-100% lệ phí trước bạ. Ngoài ra, khách mua xe còn được tặng kèm một số quà tặng, có thể là phụ kiện, tùy sản phẩm.

Hai dòng Mitsubishi Xpander AT Premium và Xpander Cross phom mới (giới thiệu vào tháng 9) tiếp tục được nhà phân phối hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, quy đổi thành mức giảm 66-70 triệu đồng. Ngoài ra, cặp đôi này còn được tặng kèm 1 năm bảo hiểm vật chất trị giá 10 triệu đồng.

Hyundai Accent, Stargazer, Tucson và Santa Fe

Trong tháng 11, Hyundai Thành Công tiếp tục duy trì chương trình giảm giá, tặng thẻ Hội viên khách hàng Hyundai hạng Bạch Kim trị giá 10 triệu đồng và gói gia hạn bảo hành cho nhiều mẫu xe. Tuy nhiên, mức giảm của 4 mẫu Accent, Stargazer, Tucson và Santa Fe được gia tăng, chi tiết như sau:

Mẫu xe Mức giảm tối đa tháng 11 Mức giảm tối đa tháng 10 Accent 54.000.000 40.000.000 Stargazer 76.000.000 40.000.000 Tucson 48.000.000 45.000.000 Santa Fe 170.000.000 115.000.000

Giá trị khuyến mại của Hyundai Accent, Stargazer, Tucson và Santa Fe trong tháng 11 (Đơn vị: Đồng).

Với Hyundai Accent (439-569 triệu đồng), mức giảm trên đã có phần cân xứng với các đối thủ hơn. Tại phân khúc sedan hạng B, Toyota Vios và Honda City đều được nhà sản xuất hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, quy đổi thành mức giảm lần lượt là 46-54 triệu và 50-57 triệu đồng.

Hyundai Accent bán được tổng cộng 5.035 chiếc trong 9 tháng đầu năm, xếp sau Toyota Vios và Honda City trong phân khúc sedan hạng B (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Hyundai Stargazer cũng phải đối mặt với nhiều sự cạnh tranh của các đối thủ, dù sở hữu giá bán lẻ thuộc hàng thấp nhất phân khúc MPV cỡ nhỏ (489-599 triệu đồng). Trong tháng 11, Toyota Veloz Cross hay Mitsubishi Xpander đều được hãng hỗ trợ tới 100% lệ phí trước bạ.

Hyundai Stargazer dù thường xuyên có ưu đãi nhưng vẫn không thực sự “hút” khách, chỉ bán được 2.388 chiếc sau 9 tháng đầu năm (Ảnh: Đại lý Hyundai).

Ngoài những hãng xe kể trên, Ford và Subaru tiếp tục áp dụng khuyến mại lớn cho một số mẫu xe, nhưng giá trị ưu đãi không khác tháng 10. Ví dụ như một số phiên bản của Ranger (XL, XLS, Wildtrak, Stormtrak, Raptor) được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ; Subaru Crosstrek được giảm 199-239 triệu đồng.