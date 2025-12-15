Vô lăng hình chữ nhật, thiết kế lạ mắt chuẩn bị có mặt trên ô tô

Vô lăng hình chữ nhật Hypersquare cùng công nghệ lái điện tử (steer-by-wire) đang tiến gần hơn đến ngày xuất hiện trên xe thương mại, khi Peugeot đã bắt đầu thử nghiệm các nguyên mẫu giai đoạn đầu.

Peugeot không chỉ đơn thuần thử nghiệm những chi tiết thiết kế lạ mắt, mà tích cực thúc đẩy việc đưa vô-lăng thử nghiệm Hypersquare để trang bị cho xe sản xuất thực tế. Hãng đang kết hợp thiết kế này với hệ thống lái điện tử hoàn toàn mới, dự kiến sẽ xuất hiện trên mẫu Peugeot 208 thế hệ tiếp theo.

Peugeot đã thử nghiệm vô-lăng hình vuông trên nguyên mẫu E-2008 (Ảnh: Peugeot).

Gần ba năm sau khi lần đầu trình làng vô-lăng hình vuông vào đầu năm 2023, thương hiệu thuộc tập đoàn Stellantis đã bắt đầu các thử nghiệm nghiêm túc và thậm chí cho phép một số nhà báo trực tiếp cầm lái.

Việc này cũng giống cách Tesla khởi xướng trào lưu màn hình trung tâm kiểu máy tính bảng. Công nghệ lái điện tử cùng kiểu vô-lăng yoke khác thường của Peugeot cũng đã khơi lại sự quan tâm đối với các giao diện điều khiển phi truyền thống.

Peugeot tiếp nối xu hướng đó với mẫu Inception Concept, giới thiệu vô lăng hình chữ nhật như một phần trong tầm nhìn về khoang nội thất ô tô trong tương lai. Chỉ mới tháng trước, hãng còn tiến thêm một bước với chiếc Polygon Concept, tiếp tục sử dụng vô-lăng Hypersquare.

Thiết kế vô lăng Hypersquare trên chiếc Polygon Concept (Ảnh: Peugeot).

Vô lăng này, cùng hệ thống lái điện tử, đã được lắp thử nghiệm trên một chiếc Peugeot E-2008. Thiết kế vô lăng có bốn lỗ lớn, với hai lỗ phía trên tích hợp nhiều nút điều khiển, đồng thời tạo điểm tựa cho ngón tay cái của người lái.

Trên thực tế, nhiều hãng xe khác cũng đã thử nghiệm vô-lăng “không tròn” trong nhiều thập kỷ, như mẫu Chevrolet Corvette C8 và Mercedes-AMG ONE. Tuy nhiên, chưa thương hiệu nào tiến xa như Peugeot, đặc biệt là khi nhắm tới các mẫu xe phổ thông.

Phóng viên tờ Handelsblatt (Đức) mới đây đã có dịp trải nghiệm và cho biết ngón tay cái của người lái “trượt một cách tự nhiên vào các hõm”, khiến việc cầm nắm vô lăng để điều khiển xe có thể không khó chịu như nhiều người e ngại.

Chiếc Polygon Concept (Ảnh: Peugeot).

Tương tự hệ thống lái điện tử trên Tesla Cybertruck hay Lexus RZ, thiết kế của Peugeot tự động điều chỉnh tỷ số lái theo tốc độ. Ở tốc độ thấp, chẳng hạn khi xe xoay xở trong bãi đỗ, tỷ số lái được rút ngắn xuống khoảng 5:1, nhanh gấp gần 3 lần so với hệ thống lái thủy lực truyền thống.

Tuy nhiên, chính tỷ số lái quá nhanh này lại đòi hỏi người lái phải làm quen. Phóng viên Handelsblatt cho biết vô-lăng phản ứng quá nhạy với mọi dịch chuyển nhỏ, và trong một chuyến lái ngắn, phóng viên đã vô tình quệt xe vào lề đường. Khi tốc độ tăng lên, hệ thống trở nên ổn định hơn và mang lại cảm giác thật hơn.

Theo một huấn luyện viên lái xe của Peugeot, hãng sẽ bổ sung nhiều chế độ lái khác nhau cho mẫu 208 thế hệ mới. Có một chế độ được thiết kế để giúp người dùng dễ làm quen với hệ thống lái điện tử và có chế độ thể thao phù hợp hơn cho việc lái xe ở tốc độ cao.

Peugeot cũng muốn đảm bảo rằng người lái vẫn có cảm giác kết nối vật lý với mặt đường, nên các cảm biến bên trong bộ điều khiển lái sẽ theo dõi lực tác động lên các khớp bánh xe, sau đó chuyển đổi thành phản hồi xúc giác (haptic), truyền rung động phù hợp trực tiếp lên vô lăng Hypersquare.