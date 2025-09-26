VinFast vượt BYD trong tháng 8, dẫn đầu về nhập khẩu ô tô vào Indonesia

VinFast đang là một trong những thương hiệu nhập khẩu ô tô lớn tại Indonesia (Ảnh: Asean hub).

Theo trang detikOto, VinFast bất ngờ dẫn đầu về lượng ô tô nhập khẩu vào Indonesia trong tháng 8. Số liệu được cung cấp bởi Hiệp hội Công nghiệp Ô tô Indonesia (Gaikindo) cho thấy, có 4.589 ô tô đến từ thương hiệu Việt cập cảng xứ sở vạn đảo tháng qua.

Trong khi đó vào tháng 7, thị trường Indonesia ghi nhận BYD là thương hiệu nhập khẩu ô tô nhiều nhất vào nước này, với 7.235 chiếc. Sang tháng 8, con số trên giảm tới 80,1%, còn 1.440 xe.

Thương hiệu Số lượng VinFast 4.589 Toyota 3.459 BYD 1.440 Aion 725 Denza 665 GWM 419 Mazda 317 FAW 247 Hyundai 198 Lexus 133

Lượng xe nhập khẩu vào Indonesia tháng 8 của các thương hiệu (Đơn vị: chiếc).

Sau 8 tháng đầu năm, BYD vẫn là thương hiệu dẫn đầu về nhập khẩu ô tô tại Indonesia, với lũy kế đạt 22.964 chiếc. Hãng xe Trung Quốc đã khởi công nhà máy lắp ráp ở quốc gia này, nhưng dự kiến đến cuối năm nay mới hoàn thành.

Trong khi đó, Toyota có nhà máy tại Indonesia nhưng vẫn nhập khẩu một số dòng xe, với lượng xe nhập khẩu trong cùng kỳ đạt 22.132 chiếc.

Xét về lượng ô tô nhập khẩu tính từ đầu năm tới tháng 8 thì VinFast xếp thứ ba tại Indonesia, với 13.372 xe. Thương hiệu Việt đang phân phối VF 3, VF 5, VF 6, VF 7 và VF e34 tại đây. Trong đó, mẫu SUV điện mini nhận được khá nhiều phản hồi tích cực, đóng góp không nhỏ vào doanh số.

Tháng 7/2024, VinFast đã khởi công nhà máy lắp ráp đặt tại Subang, Tây Java (Indonesia). Hãng đầu tư số vốn ban đầu khoảng 200 triệu USD, công suất dự kiến đạt 50.000 xe/năm và dự kiến đi vào hoạt động ở quý IV năm 2025, sản xuất các dòng VF 3, VF 5, VF 6 và VF 7 phiên bản tay lái nghịch.

Tại khu vực Đông Nam Á, Indonesia là một thị trường ô tô sôi động, với nhiều “ông lớn” gia nhập. Lượng xe nhập khẩu nêu trên không phải là doanh số bán hàng mà chỉ phản ánh một phần xu hướng của thị trường.