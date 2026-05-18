Loạt xe mới bất ngờ chốt lịch ra mắt Việt Nam vào cuối tháng 5

Không có tín hiệu báo trước hay thông tin hé lộ từ phía đại lý, nhiều mẫu xe mới đã bất ngờ được chốt lịch ra mắt tại Việt Nam vào những ngày cuối cùng của tháng 5. Trong đó, VinFast thu hút sự quan tâm của người dùng khi chia sẻ về sự xuất hiện của một sản phẩm mới, ra mắt vào ngày 20/5.

Dù chi tiết không được hé lộ, giới chuyên gia dự đoán sản phẩm sắp “lên kệ” của hãng xe nội địa là VF 8 hoàn toàn mới. Thời gian gần đây, thông tin về mẫu xe này liên tục được chia sẻ, đồng thời xe thực tế đã bị bắt gặp trên đường phố Việt Nam.

Mẫu SUV lạ được cho là VinFast VF 8 hoàn toàn mới. Tuy sở hữu thiết kế khác biệt, chiếc xe này có vóc dáng tổng thể khá tương đồng với VF 8 hiện hành, chưa kể logo “VF 8” xuất hiện ở phần đuôi xe (Ảnh: Lái Vui Vẻ).

Mẫu VinFast VF 8 hiện hành đang có giá bán lẻ đề xuất dao động 1,019-1,199 tỷ đồng (đã kèm pin), sở hữu tầm hoạt động tối đa cho mỗi lần sạc đầy dao động trong khoảng 457-562km, tùy biến thể.

VinFast VF 8 lần đầu ra mắt Việt Nam vào năm 2022 và theo chu kỳ sản phẩm thông thường, xe sẽ có nâng cấp sau 4 năm mở bán. Trong bối cảnh thương hiệu Việt đã làm chủ được nhiều công nghệ liên quan tới lĩnh vực xe điện, người dùng kỳ vọng VF 8 mới sẽ có nhiều điểm hấp dẫn.

Mẫu xe mới đặt bên cạnh VF 8 hiện hành (Ảnh: Lái Vui Vẻ).

Trong khi đó, Peugeot Việt Nam bất ngờ hé lộ hai mẫu xe mới sẽ được giới thiệu vào ngày 23/5. Hình ảnh được thương hiệu Pháp đăng tải không thể hiện rõ đó là sản phẩm nào, nhưng dựa vào tỷ lệ và thiết kế cụm đèn định vị, giới chuyên gia nhận định đây nhiều khả năng là bộ đôi Peugeot 3008 và 5008 thế hệ mới.

Trước đó, cả hai mẫu xe này từng bị bắt gặp chạy thử trên đường phố hoặc xuất hiện trong khuôn viên của trung tâm đăng kiểm khí thải. Trong tháng 5, những chiếc 3008 và 5008 hiện hành được Peugeot ưu đãi lên đến 90 triệu đồng, đưa giá khởi điểm thực tế của dòng 3008 hạ xuống còn 849 triệu đồng.

Peugeot 3008 và 5008 lần lượt nằm ở phân khúc SUV hạng C và D (Ảnh: Peugeot Việt Nam).

Cũng trong ngày 23/5, Thaco sẽ chính thức giới thiệu một số sản phẩm đến từ Jeep và Ram. Hai thương hiệu này trước đó được phân phối chính hãng tại nước ta qua công ty JVA (Jeep Vietnam Automobiles). Như vậy, Thaco đang nắm quyền phân phối tổng cộng 7 thương hiệu ô tô.

Trên thực tế, Jeep và Ram đều thuộc tập đoàn Stellantis, cùng với Peugeot. Hồi tháng 4, doanh nghiệp Việt đã tổ chức lễ động thổ showroom của nhóm thương hiệu Stellantis (Jeep, RAM và Peugeot) và BMW (BMW, MINI, BMW Motorrad) tại Hải Phòng.

Tổ hợp showroom của Thaco Auto gồm các thương hiệu Peugeot, RAM và Jeep đặt tại Hà Nội (Ảnh: Hội An).

Dựa vào những hình ảnh được hé lộ, nhiều khả năng Thaco sẽ giới thiệu phiên bản mới của Jeep Wrangler và Ram 1500. Những sản phẩm đến từ hai thương hiệu này đều được định vị là “xe chơi”, với giá bán không rẻ, nên khó kỳ vọng có mức giá tốt khi về tay Thaco.

Đầu tháng 5, thị trường ô tô Việt Nam được một phen sôi động với sự xuất hiện của loạt sản phẩm mới đi kèm cấu hình động cơ mới từ Ford Việt Nam, trong đó có tùy chọn máy V6 3.0L lần đầu xuất hiện. Tiếp đến, Lotus cũng có màn “chào sân” ấn tượng, với mẫu xe đắt nhất được chào bán gần 13 tỷ đồng.