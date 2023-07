VinFast VF 3 lần đầu lộ ảnh thực tế, sắp đến gần hơn với khách hàng Việt

Tối 3/7, fanpage của VinFast đăng tải poster với ảnh chụp thực tế của mẫu mini car VF 3. Xe sẽ được ra mắt và trưng bày trong chuỗi triển lãm "VinFast - Vì tương lai xanh", diễn ra từ ngày 7/7 đến ngày 9/7 tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), trước khi đến với 10 tỉnh, thành phố khác.

Dù ra mắt vào 7/7 tới nhưng dự kiến phải đến tháng 9, VinFast VF 3 mới chính thức được nhận đặt hàng, giao xe từ cuối 2024 (Ảnh: VF).

VinFast VF 3 có chiều dài dự kiến là 3.114mm, nhỉnh hơn mẫu ô tô điện mini Wuling HongGuang MiniEV mới ra mắt. Sản phẩm của hãng xe Việt cũng có thiết kế 2 cửa nhưng theo đuổi phong cách hơi hướng việt dã, gợi nhớ đến Suzuki Jimny.

Dựa vào ảnh trên, có thể thấy VinFast VF 3 có nhiều chi tiết được sơn màu đen như cột A và B, ốp gương chiếu hậu, mâm hợp kim 16 inch, tay nắm cửa, hốc bánh, cản trước, lưới tản nhiệt giả.

VinFast VF 3 sẽ có nhiều tùy chọn màu sơn ngoại thất (Ảnh: VF).

Phần đầu xe có logo "cánh chim" đặc trưng của hãng xe Việt nhưng được mạ crôm chứ không phải dải đèn LED định vị ban ngày như các sản phẩm cao cấp hơn. Chi tiết này vắt ngang cụm đèn chiếu sáng trước.

Trên ảnh thiết kế, cụm đèn trước được phân tách bởi logo "cánh chim", nằm ở trên là xi-nhan điều hướng còn phía dưới là đèn pha dạng LED (Ảnh: VF).

Khoang lái của VinFast VF 3 có phần tối giản do định vị ở phân khúc mini car. Xe không có màn hình trung tâm, phía sau vô-lăng 2 chấu vát đáy là màn hình kỹ thuật số 8 inch hiển thị các thông tin của xe.

Chưa rõ VF 3 có hệ thống giải trí ra sao nhưng theo hãng xe Việt, mẫu xe này sẽ được tích hợp đầy đủ các tính năng thông minh cơ bản.

Nội thất của VinFast VF 3 vẫn có cấu hình 4 chỗ ngồi (Ảnh: VF).

VinFast cho biết VF 3 sẽ có 2 phiên bản gồm Eco và Plus. Thông số về pin và động cơ vẫn còn là một ẩn số nhưng giới chuyên gia dự đoán phạm vi hoạt động của xe có thể đạt 200km. So với đối thủ, VF 3 vẫn có lợi thế ở hệ thống trạm sạc công cộng độc quyền gần như phủ khắp toàn quốc.

Nếu VF 3 được áp dụng chính sách kinh doanh như các sản phẩm khác của VinFast, xe sẽ có bản thuê pin và mua đứt pin. Trong đó bản kèm pin có thể sẽ đắt hơn Wuling HongGuang MiniEV (niêm yết 239-279 triệu đồng), còn tùy chọn thuê pin kỳ vọng sẽ có giá cạnh tranh.

Trong khuôn khổ triển lãm "VinFast - Vì tương lai xanh", VF 3 sẽ được ra mắt cùng lúc với VF 6 và VF 7 lần lượt thuộc phân khúc B và C. Các dòng SUV điện đã được hãng xe Việt mở bán gồm có: VF 5 Plus (cỡ A), VF e34 (C), VF 8 (D) và VF 9 (E).