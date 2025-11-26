VinFast Limo Green “tất tay” tại Indonesia khi có giá rẻ hơn Xpander, Veloz

VinFast chọn Tuần lễ Ô tô GAIKINDO Jakarta (GJAW) 2025 làm nơi giới thiệu Limo Green đến công chúng Indonesia. Đây là lần đầu tiên mẫu MPV thuần điện (MPEV) này được trưng bày sau nhiều lần bị bắt gặp trong quá trình thử nghiệm.

Đáng chú ý, ông Kariyanto Hardjosoemarto - CEO của VinFast Indonesia - xác nhận rằng khách hàng hiện có thể đặt cọc Limo Green với giá dự kiến 319 triệu Rupiah Indonesia (tương đương 507 triệu đồng; chưa bao gồm pin).

Mức giá này thấp hơn đáng kể so với con số 383-433 triệu Rupiah Indonesia (khoảng 605-684 triệu đồng) của đối thủ BYD M6, lẫn phiên bản cao cấp nhất của Mitsubishi Xpander và Toyota Veloz Hybrid (338-390 triệu Rupiah Indonesia - khoảng 537-619 triệu đồng).

VinFast dự kiến mở bán Limo Green vào tháng 3/2026, do đó giá bán và tên gọi chính thức của sản phẩm có thể thay đổi theo phản hồi từ người tiêu dùng (Ảnh: JawaPos).

Nhằm hạ giá xe xuống mức dễ tiếp cận nhất có thể, VinFast sẽ lắp ráp Limo Green tại nhà máy Subang từ đầu năm sau để tối ưu hóa nhiều chi phí như logistics và chủ động kiểm soát nguồn cung theo tình hình thị trường. Ngoài ra, động thái này còn nhằm đáp ứng các điều kiện - quan trọng nhất là tỷ lệ nội địa hóa tối thiểu 40% - hưởng loạt ưu đãi cho xe điện từ chính phủ Indonesia.

Giới truyền thông nước sở tại cũng cho biết MPEV cỡ trung có thể sở hữu tới 4 phiên bản, thỏa mãn đa dạng nhu cầu của người tiêu dùng nơi đây.

Đại diện VinFast chia sẻ rằng nhà máy lắp ráp rộng 120ha tại Indonesia đã hoàn thiện 95%, sẽ bắt đầu vận hành thử nghiệm vào tháng 12 tới (Ảnh: BMB Steel).

Theo ông Kariyanto, VinFast xác định Limo Green là “quân bài chiến lược” bởi phân khúc MPV ở Indonesia “béo bở và đầy tính cạnh tranh”, cũng như tín hiệu kinh doanh khả quan của mẫu xe điện tại Việt Nam. Từ khi bắt đầu giao xe vào tháng 8/2025, đã có hơn 6.500 chiếc Limo Green đến tay khách hàng, nhanh chóng chiếm vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng doanh số xe MPV tại nước ta.

Tuy nhiên, chuyến “xuất ngoại” đầu tiên của Limo Green sẽ không hề dễ dàng tại thị trường được ví như “thánh địa” của xe 7 chỗ Nhật Bản. Báo cáo từ Hiệp hội Công nghiệp Ô tô Indonesia (GAIKINDO) cho thấy xe đa dụng chiếm tới 6 vị trí trong top 10 xe bán chạy nhất tháng 10/2025, hầu hết đến từ Toyota: Avanza - 3.087 xe, Innova Zenix (Innova Cross) - 2.748 xe, Innova - 2.165 xe,…

Đối diện với thách thức này, VinFast đang triển khai nhiều chính sách ưu đãi như miễn phí sạc tại trạm V-Green hay cho vay mua xe với lãi suất từ 0%, đồng thời đẩy nhanh mở rộng mạng lưới đại lý và xưởng dịch vụ ủy quyền, tăng độ hiện diện tại quốc gia hơn 280 triệu dân.

Ngoại thất của Limo Green tại GJAW 2025 không có khác biệt lớn so với xe ở Việt Nam (Ảnh: Irfan Priyoutomo).

Tại Việt Nam, Limo Green có giá 749 triệu đồng (kèm pin), cạnh tranh với Mitsubishi Xpander (cao nhất 659 triệu đồng), Toyota Veloz Cross (cao nhất 660 triệu đồng), BYD M6 (756 triệu đồng) và Toyota Innova Cross (từ 825 triệu đồng).

Xe sử dụng một mô-tơ điện ở cầu trước, công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 280Nm. Pin LFP 60,13kWh cung cấp phạm vi di chuyển lên đến 450 km/lần sạc (NEDC), cần 30 phút để nạp 10-70% ở mức sạc nhanh DC 80kW. Sạc AC giới hạn 7,2kW.

Danh sách trang bị dừng ở mức cơ bản, hướng tới khách hàng chạy dịch vụ hoặc gia đình không đòi hỏi quá cao về tiện nghi. Tiêu biểu trong số đó bao gồm đèn ngoại thất LED, mâm thép 18 inch đi kèm ốp trang trí, ghế bọc nỉ chỉnh cơ, vô-lăng nhựa, điều hòa tự động, phanh tay điện tử tích hợp tự động giữ phanh tạm thời,... Nhà sản xuất bố trí cửa gió đầy đủ cho tất cả các hàng ghế.

Bảo vệ người trong và ngoài xe là nhiệm vụ của 4 túi khí, hỗ trợ phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ chống lật và camera lùi. Gói tính năng trợ lái tiên tiến (ADAS) “vắng mặt”.

Màn hình cảm ứng trung tâm 10,1 inch đảm nhận hầu hết các chức năng điều khiển, kết hợp với 4 loa (Ảnh: VF).

Ngoài Indonesia, mẫu MPEV thuộc dòng Green, phục vụ mục đích kinh doanh dịch vụ vận tải còn bị thường xuyên bắt gặp tại Ấn Độ. VinFast đã nộp đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp và bắt đầu thử nghiệm sản phẩm này tại đất nước tỷ dân trong những tháng gần đây, cho thấy thời điểm ra mắt không còn xa.