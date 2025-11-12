Tài xế dịch vụ giải bài toán thu hồi vốn với xe Limo Green

Cấu hình mạnh mẽ, tiện nghi vượt trội trong tầm giá

Ở ngay tháng đầu tiên “chào sân” thị trường, với hơn 2.120 xe bán ra, tân binh VinFast Limo Green là mẫu xe bán chạy nhất trong phân khúc MPV. Doanh số của Limo Green cho thấy nhu cầu rất lớn của thị trường, đặc biệt với những khách hàng tài xế công nghệ quan tâm mẫu xe điện 7 chỗ.

Limo Green sở hữu ngoại hình đẹp, kích thước tổng thể rộng rãi và khoang nội thất lớn (Ảnh: VinFast).

Trên kênh YouTube WhatcarVN, ông Nguyễn Mạnh Thắng - chuyên gia xe lâu năm - đánh giá cao khả năng vận hành của mẫu xe như: động cơ 150 kW (tương đương 201 mã lực) và mô-men xoắn 280Nm cho khả năng tăng tốc mượt mà, ít độ trễ.

“Limo Green sở hữu hệ thống treo đa điểm êm ái. Xe đủ sức vận hành ổn định ngay cả khi chở đủ tải 7 người", ông Thắng nhấn mạnh.

Nhiều tài xế còn đánh giá cao chiếc xe này với khả năng di chuyển mượt mà trên cả đường trường và trong đô thị. Limo Green còn sở hữu ngoại hình đẹp, kích thước tổng thể rộng rãi và khoang nội thất khá lớn.

"Trong các bài kiểm tra thực tế, người ngồi hàng ghế ba vẫn có thể duỗi chân thoải mái, không bị gò bó như nhiều xe MPV phổ thông", anh Nguyễn Trường Thành (kênh GearUpVN) phân tích thêm và đánh giá rằng Limo Green là lựa chọn phù hợp với các tài xế chạy dịch vụ.

Limo Green được trang bị nhiều tính năng hiếm thấy ở xe dưới 800 triệu đồng (Ảnh: VinFast).

Về mặt trang bị, theo anh, mẫu MPV của VinFast sở hữu loạt trang bị tốt với màn hình cảm ứng 10,1 inch, hệ thống âm thanh 4 loa, điều hòa tự động với cửa gió cho cả ba hàng ghế, cần số dạng núm xoay ở giữa bệ trung tâm, mang lại cảm giác hiện đại và tiện dụng.

“Đây là các tính năng hiếm thấy ở xe dưới 800 triệu đồng”, anh Nguyễn Trường Thành nói.

Chi phí vận hành tối ưu cho tài xế dịch vụ: 1,5 năm hoàn vốn

Không chỉ nổi bật về thiết kế và vận hành, Limo Green còn ghi điểm nhờ mức chi phí sử dụng tiết kiệm. Mẫu xe được trang bị pin LFP với dung lượng hơn 60kWh, cho quãng đường lên tới 450km sau mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn NEDC.

Cùng với mạng lưới trạm sạc trên khắp cả nước, Limo Green trở thành lựa chọn đáp ứng tài xế chạy cả quãng ngắn lẫn đường dài.

Không chỉ tiết kiệm chi phí vận hành, tài xế còn được hưởng chính sách hỗ trợ hấp dẫn nếu đồng hành cùng Xanh SM (Ảnh: VinFast).

Cho đến hết tháng 6/2027, chủ xe sẽ được miễn phí hoàn toàn chi phí sạc tại các trạm công cộng V-Green trên toàn quốc. Đây là ưu đãi có giá trị thực tế cao, giúp tài xế dịch vụ tiết kiệm chi phí.

Anh Ngô Văn Như (TPHCM), một trong những người đầu tiên sử dụng Limo Green chạy dịch vụ tính toán chi phí nhiên liệu cho xe xăng ở mức khoảng 2.000 đồng/km. Trung bình một tháng anh chạy 10.000km thì sẽ mất khoảng 20 triệu đồng cho chi phí nhiên liệu, chưa kể tiền bảo dưỡng.

“Trong khi xe điện chỉ cần 1 lần bảo dưỡng khoảng 800.000 đồng”, anh Như chia sẻ.

Không chỉ tiết kiệm chi phí vận hành, tài xế còn được hưởng chính sách hỗ trợ hấp dẫn nếu đồng hành cùng Xanh SM. Với mức chia sẻ doanh thu lên đến 90% trong 3 năm đầu, tài xế sẽ duy trì được dòng tiền ổn định theo tháng. Trên cơ sở đó, anh Như tự tin sẽ hoàn vốn được số tiền bỏ ra mua Limo Green trong vòng 1,5 năm.

Ngoài ra, VinFast cũng cam kết bảo hành 7 năm hoặc 160.000km cho xe và 8 năm hoặc 160.000km cho pin - mức bảo hành dài nhất trong phân khúc hiện nay.

Cùng với mạng lưới hơn 330 xưởng dịch vụ và hơn 150.000 cổng sạc toàn quốc, người dùng hoàn toàn yên tâm khi sử dụng Limo Green cho mục đích cá nhân lẫn vận hành dịch vụ dài hạn.