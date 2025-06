VinFast Limo Green lần đầu xuất hiện ngoài thực tế

Trong một buổi gặp gỡ giới truyền thông vào sáng ngày 9/6, VinFast Limo Green đã hoàn toàn được hé lộ. Chiếc xe được trưng bày chỉ là phiên bản tiền thương mại, nhưng đã có độ hoàn thiện khá cao, với các chi tiết thân vỏ được nối liền mạch, ít có khoảng hở.

VinFast Limo Green được chốt giá 749 triệu đồng. Xe có cấu hình 7 chỗ, được phát triển riêng cho nhu cầu kinh doanh dịch vụ vận tải (Ảnh: OF).

VinFast Limo Green sở hữu một diện mạo đặc trưng của xe điện VinFast, với logo tạo hình cánh chim ở trên phần đầu xe, nối liền với dải đèn LED định vị ở hai bên.

Ở phía dưới, cụm đèn chiếu sáng trước được trang bị bóng LED dạng Projector. Mâm của xe có kích thước 18 inch, lớn hơn trang bị của phần lớn các mẫu MPV cỡ nhỏ và đều có phanh đĩa trên cả 4 bánh.

VinFast Limo Green dài 4.740mm, rộng 1.872mm và cao 1.728mm. Những thông số này lớn hơn đáng kể so với các mẫu MPV cỡ nhỏ như Mitsubishi Xpander, thậm chí ngang ngửa Toyota Innova Cross (Ảnh: Gia An).

Theo thông tin trước đó từ VinFast, Limo Green được trang bị hệ thống treo trước dạng MacPherson và treo sau đa liên kết. Có thể kỳ vọng, chiếc xe này sẽ có khả năng vận hành êm ái hơn các mẫu MPV cỡ nhỏ sử dụng treo sau dạng thanh xoắn, vốn thường được khách Việt lựa chọn làm xe dịch vụ.

Chiếc Limo Green được trưng bày không mở cửa nội thất, nhưng hình ảnh thực tế được cho là khoang cabin của mẫu xe này đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Theo đó, xe được trang bị ghế nỉ và có khu vực “yên ngựa” khá dày dặn, tích hợp hai hộc đựng cốc, núm xoay chuyển số và bệ đỡ điện thoại.

Khu vực trung tâm được thiết kế tối giản với màn hình giải trí 10,1 inch đặt nổi. Theo VinFast, tính năng thông minh của màn hình này chỉ có tự chẩn đoán lỗi, cập nhật phần mềm từ xa và thanh toán phí sạc pin qua mã QR trên điện thoại.

Vô-lăng của VinFast Limo Green được vát đáy, không có nút bấm nhưng có thể được bổ sung ở phiên bản thương mại, để giống ảnh thiết kế được công bố trước đó (Ảnh:

VinFast Limo Green sở hữu chiều dài cơ sở ở mức 2.840mm, ngang Toyota Innova Cross và dài hơn đáng kể so với các mẫu MPV cỡ nhỏ. Về lý thuyết, mẫu MPV thuần điện này sẽ có không gian khá rộng rãi; phần đuôi xe được thiết kế vuông vức, hứa hẹn khoảng đầu thoải mái cho người ngồi ở hàng ghế thứ 3.

Trang bị an toàn của xe dự kiến sẽ không có gói công nghệ an toàn chủ động, nhưng vẫn khá đầy đủ so với một mẫu xe chạy dịch vụ. Cụ thể, Limo Green sở hữu túi khí trước và túi khí bên hông hàng ghế trước, phanh chống bó cứng ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, chống lật, kiểm soát hành trình và hỗ trợ đỗ xe phía sau.

Tuy nhiên, ở phần chính giữa của cản trước có chi tiết hình hộp khá giống nơi đặt radar. Do đó, có thể kỳ vọng VinFast Limo Green sẽ được nhà sản xuất bổ sung hệ thống an toàn chủ động trong tương lai.

Khác với các dòng xe cá nhân trước đó, VinFast Limo Green sẽ không có trợ lý ảo thông minh (Ảnh: OF).

Về khả năng vận hành, VinFast Limo Green sẽ sử dụng động cơ điện có công suất 150kW (khoảng 201 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 280Nm. Bộ pin đi kèm có dung lượng 60,13kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa sau mỗi lần sạc lên tới 450km.

Xe hỗ trợ sạc AC tối đa 11kW và sạc DC tối đa 80kW, giúp dung lượng pin từ 10% lên 70% chỉ trong 30 phút. Ngoài ra, VinFast có cung cấp bộ sạc di động 3,5kW và bộ sạc tại nhà 7,4kW cho khách mua xe, nhưng chưa xác nhận phụ kiện này sẽ được tặng kèm hay bán rời.

Dự kiến, VinFast Limo Green sẽ chính thức xuất xưởng vào giữa năm nay để bàn giao cho khách hàng. Sau 72 giờ mở bán các dòng xe Green, hãng xe Việt thu về gần 46.000 đơn đặt cọc không hoàn hủy, tương đương hơn 50% doanh số của năm 2024.