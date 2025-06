VinFast VF 7 lộ diện tại quốc gia tỷ dân, sẽ êm ái hơn nhờ thay đổi này?

Người dùng mạng xã hội tại Ấn Độ đã ghi lại hình ảnh một chiếc VinFast VF 7 được vận chuyển bằng xe chuyên dụng ở thành phố Mumbai. Chỉ xoay quanh phần đầu xe nhưng bức ảnh đã đủ hé lộ một số điểm khác biệt giữa phiên bản dành cho đất nước tỷ dân so với các thị trường khác.

Trước đó, đại diện VinFast Ấn Độ cho biết VF 7 sẽ là sản phẩm đầu tiên được mở bán ở quốc gia này, thời gian dự kiến vào tầm tháng 10 năm nay. VF 6 và VF 3 sẽ lần lượt ra mắt sau đó.

Xe được sơn đen bóng Jet Black - một trong bốn màu ngoại thất mà người mua VF 7 tại Ấn Độ có thể lựa chọn (Ảnh: Manish Rathod).

Căn cứ vào sự hiện diện của camera trên gương chiếu hậu - vốn là một phần trong hệ thống camera 360 độ, có thể nhận định chiếc xe được bắt gặp thuộc phiên bản cao cấp Plus. Tuy nhiên, nâng đỡ chiếc crossover hạng C này lại là la-zăng 19 inch và lốp cỡ 245/50 R19, tức nhỏ hơn 1 inch so với biến thể Plus tại Việt Nam và Philippines.

Bộ mâm 19 inch tại Ấn Độ giống chi tiết trên phiên bản tiêu chuẩn Eco ở nước ta (loạt xe mới), được tạo hình tương đối kín kẽ, phủ đen bóng và chạm nổi dọc các rìa nan to bản.

Chưa rõ đây có phải là trang bị chính thức hay không, song sẽ không bất ngờ nếu VinFast chọn tổ hợp mâm nhỏ hơn và lốp dày hơn - vốn đã được nhiều thương hiệu khác áp dụng nhằm phù hợp với điều kiện đường sá còn hạn chế tại quốc gia Nam Á này.

Thanh ray nóc trên mui xe bất ngờ trở lại sau khi đã bị loại bỏ trên VF 7 bản thương mại tại Việt Nam (Ảnh: Manish Rathod).

VinFast VF 7 gây ấn tượng với ngoại thất thể thao, phá cách do đội ngũ thiết kế đến từ studio Torino Design (Ý) chấp bút. Mọi phiên bản đều sở hữu dàn đèn ngoại thất full-LED có tính năng tự động bật/tắt và 8 cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước, sau.

Phiên bản Plus nhỉnh hơn đôi chút với gương chiếu hậu ngoại thất tự động chống chói và cốp chỉnh điện.

Khoang lái tập trung vào người lái với màn hình cảm ứng 12,9 inch, hỗ trợ kết nối Android Auto/Apple CarPlay và dãy nút bấm chuyển số điện tử mô phỏng phím piano đều nghiêng nhẹ về vị trí này. Âm thanh 6 hoặc 8 loa.

Bố cục cabin đã được đảo ngược để phù hợp với điều kiện giao thông tại đất nước sử dụng ô tô có vô-lăng ở bên phải (tay lái nghịch) như Ấn Độ (Ảnh: 91Wheels).

Một số tiện nghi nổi bật có thể kể đến như điều hòa tự động hai vùng độc lập tích hợp lọc bụi mịn PM1.0, ghế trước chỉnh điện có thông gió, sạc không dây chuẩn Qi, gương chiếu hậu chống chói tự động và cổng sạc USB-C 90W ở hàng ghế sau.

Màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) được cung cấp dưới dạng tiêu chuẩn trên bản Plus và tùy chọn có tính phí trên bản Eco. Riêng khách hàng mua VF 7 Plus cần chi thêm tiền nếu muốn nhận về kính trần toàn cảnh.

Ngoài các tính năng an toàn cơ bản như cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc hay cảm biến áp suất lốp, VF 7 (bản Plus) còn được bổ sung gói ADAS gồm kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo phương tiện tiếp cận khi mở cửa, đèn pha thích ứng tự động…

Xe có 6 hoặc 8 túi khí, tùy phiên bản (Ảnh: MotorBeam).

Cấu hình hệ động lực trên mẫu CUV cỡ trung vẫn là một ẩn số. Tham khảo thị trường Việt Nam và Philippines, VF 7 Eco được trang bị một mô-tơ điện dẫn động cầu trước, sản sinh công suất tối đa 174 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250Nm. Bộ pin LFP 59,6 kWh cho phép xe lăn bánh tối đa 430km sau mỗi lần sạc đầy.

Chuyển lên bản Plus, sự hiện diện của động cơ điện thứ hai phụ trách trục bánh sau đẩy các thông số tương ứng lần lượt lên 349 mã lực và 500Nm, đồng thời rút ngắn thời gian tăng tốc 0-100km/h từ khoảng 10 giây xuống 5,8 giây. Cung cấp năng lượng cho cặp mô-tơ điện là bộ pin 75,3 kWh, mở rộng giới hạn tầm hoạt động lên 496km (chuẩn NEDC).

Người dùng cần chờ ít nhất trên dưới 25 phút để nạp pin từ 10% lên 70% với mức hỗ trợ sạc DC lên đến 250kW. Công suất sạc AC 7,4kW trên bản tiêu chuẩn và 11kW trên bản nâng cao.

Khi được mở bán, VinFast VF 7 sẽ cạnh tranh với sản phẩm đến từ các thương hiệu nội địa là Mahindra XEV 9e (2,19-3,05 triệu Rupee, tương đương 667-928 triệu đồng) và sắp tới là Tata Harrier.ev. Hãng xe Việt Nam dự kiến mở cổng nhận đặt cọc vào tháng 6 này.

Theo trang tin Autocar India, VinFast đang cân nhắc áp dụng chính sách thuê pin cho VF 7 nhằm đảm bảo giá bán cạnh tranh, dao động trong khoảng 2-3 triệu Rupee (tương đương 609-912 triệu đồng). Đây không phải là mô hình mới tại Ấn Độ, bởi trước đó MG đã triển khai trên ba mẫu xe điện của mình.

VF 7 có thể được lắp ráp tại nhà máy của VinFast tại Tamil Nadu - dự kiến xuất xưởng những thành phẩm đầu tiên vào cuối quý II năm nay (Ảnh: Chennai Updates).

Tại Việt Nam, VinFast hiện phân phối VF 7 với mức giá 799 triệu đến 1,099 tỷ đồng. Thương hiệu này đã chấm dứt mô hình cho thuê pin ô tô, xe máy điện sau hơn 3 năm triển khai, với lý do ngày càng ít người mua lựa chọn phương án này. Kể từ ngày 1/3, toàn bộ sản phẩm chỉ được bán kèm pin.