VinFast hé lộ sẽ ra mắt xe bán tải thuần điện tại Mỹ, có thể cùng cỡ Ranger

Fanpage của VinFast mới đây đăng tải đoạn video hé lộ một mẫu xe mới cùng lời hẹn "See you at CES 9th Jan" (tạm dịch: hẹn gặp ở triển lãm Điện tử Tiêu dùng CES 2024 ngày 9/1).

Giới chuyên gia nhận định, model bí ẩn này nhiều khả năng là mẫu bán tải thuần điện đang được hãng xe Việt phát triển.

Một mẫu xe hoàn toàn mới của VinFast có thể là bán tải điện sẽ được vén màn tại triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2024 (Ảnh chụp màn hình).

Mẫu bán tải này đã được úp mở từ trước đó, thông qua poster mà VinFast đăng tải. Dựa vào một số công cụ chỉnh sửa hình ảnh, những đường nét ban đầu của xe đã được gợi mở.

Theo đó, phần đầu xe khá hầm hố với nhiều đường nét góc cạnh. Dải đèn LED định vị ban ngày tạo hình chữ "V" mang tính nhận diện thương hiệu, song được thiết kế chạy ngang thay vì mềm mại như các mẫu SUV trước đó. Đèn chiếu sáng được đặt thấp ở khu vực cản trước.

Hình ảnh concept mang kiểu dáng xe bán tải xuất hiện trên poster tham dự triển lãm CES 2024 của VinFast.

Ngoài những hình ảnh trên, hãng xe Việt chưa hé lộ thông tin thêm về mẫu bán tải thuần điện này. Trước đó, VinFast từng lấy ý kiến người tiêu dùng Việt về thiết kế của các bản concept, trong đó có một mẫu bán tải.

Nếu thuộc phân khúc D, mẫu bán tải thuần điện của VinFast sẽ có cùng cỡ với các model chạy xăng như Ford Ranger, Mitsubishi Triton hay Toyota Hilux.

Hệ truyền động của model này được kỳ vọng sẽ giống VF 8 và VF 9 đã ra mắt, gồm: 2 mô-tơ điện có tổng công suất 402 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 620Nm, đi kèm hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD và cụm pin CATL có dung lượng 123kWh.

Bản vẽ phác thảo chiếc xe bán tải từng được VinFast công bố vào năm 2019 (Ảnh: VF).

Ngoài mẫu bán tải thuần điện trên, nhiều khả năng VinFast sẽ ra mắt chính thức mẫu minicar VF 3 trong khuôn khổ triển lãm CES 2024, theo dự đoán của giới chuyên gia. Trước đó, Reuters đưa tin VinFast sắp ra mắt 2 mẫu xe mới, trong đó gồm 1 mẫu bán tải điện và 1 xe đô thị cỡ nhỏ.

VinFast VF 3 đang nhận được nhiều sự chú ý của khách Việt. Gần đây trên mạng xã hội xuất hiện tin đồn về giá dự kiến của model này, khởi điểm từ 250 triệu đồng (không kèm pin), tuy nhiên giới chuyên gia cho rằng thông tin này chưa có cơ sở chính xác do xe chưa có thông số kỹ thuật chi tiết.

VF 3 được phát triển dựa theo nhu cầu của người dùng Việt, theo chia sẻ của VinFast (Ảnh: VF).

Triển lãm Điện tử Tiêu dùng - CES 2024 sẽ được khai mạc vào 12h ngày 9/1 (giờ Mỹ), tức 0h sáng 10/1 theo giờ Việt Nam.